Fussball geht auch ohne Kommerz: Bauernsohn Timo (12) wohnt auf einem Hof 1000 Meter über Meer ob Schüpfheim im Entlebuch. Er ist ein grosser Nati-Fan und spielt fürs Leben gerne Fussball. Aber auf seinem Hof «Rehärze» gab es kein richtiges Goal. Deshalb baute der 12-jährige in stundenlanger Arbeit ein eigenes Tor. Jetzt spielt er dort Fussball mit seinen Schwestern.

Ein Tor aus Strohballen-Schnur und altem Schlitten

«Es wurde Zeit für ein richtiges Fussballtor», sagt Timo. Gebastelt hat er es aus einem alten Hornschlitten und Schnüren. Seine fünf Jahre jüngere Schwester Michelle habe ihm dabei geholfen, den Schlitten auseinander zu sägen. Danach haben die Fussballfans das Netz aus Strohballen-Schnur geknüpft. Insgesamt verbrachte Timo etwa einen Tag mit Bauen, sagt seine Mutter Sandra Steffen. Seine Schwestern halfen ihm dann, das Goal auf die Beine zustellen.

Und jetzt können Timo und seine drei Schwestern endlich richtig kicken: «Wir vier spielen meistens alleine. Wenn Verwandte zu Besuch kommen, wird aber auch immer Fussball gespielt.»

Vorher war das viel mühsamer. Denn ein richtiges Tor mit Netz gab es nicht, nur zwei Holzlatten, die als Goal dienten. «Sie mussten dem Ball immer hinterher rennen, wenn sie ein Goal machten, weil er sonst den Hügel hinab rollte», sagt Timos Mutter

Und ein richtiges Tor mit Netz reicht den jungen Kickern völlig. Ein zweites Goal sei nicht in Planung. Dass Timo etwas selber baut, ist der Mutter jedoch nichts Neues: «Er baut immer mal wieder etwas zusammen, bisher aber nichts so Grosses.»

Timo spart Nati-Dress bis zum ersten Match der Nati

Timo wird in den nächsten Wochen während der WM nun mit der Nati mitfiebern. Bei unserem Besuch brachte 20 Minuten Timo als Geschenk ein originales Schweizer Nati-Dress mit. Gleich anziehen wollte er es aber nicht. Denn:«Das spare ich mir auf und ziehe es erst an, wenn die Schweiz am Sonntag gegen Brasilien spielt.» Und wer weiss: vielleicht spielt ja Timo selber einmal in der Nati. Denn einen, der Tore macht, können sie dort immer gebrauchen.

