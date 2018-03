Wer Burger mag, fährt am Wochenende nach Luzern

Zum ersten Mal macht das Burger-Festival halt in Luzern. Die Allmend wird drei Tage lang ganz im Zeichen diverser Burger Kreationen stehen. Von Freitag bis Sonntag warten 24 Foodtrucks mit über 50 Burger-Varianten auf ihre Gäste.

Neben den bekannten klassischen, werden auch speziell für diesen Event kreierte Burger angeboten. So gibt es beispielsweise einen asiatischen Burger: «Dieser wird mit feurigem Gemüse, Ente und gedämpftem Brot serviert», sagt Oliver Oetjen Mitorganisator des Burger-Festivals. Ein anderer Burger stammt aus der südamerikanischen Küche: «Dieser besteht aus einem Süsskartoffelteig und Beef aus Peru», sagt Oetjen.

Vegane und vegetarische Burger

Schweizer Burger wird es ebenfalls geben: «Der Bio-Burger mit Alpaka-Fleisch aus dem Berner Oberland ist ein weiteres Highlight», so Oetjen. Und auch Vegetarier und Veganer beleiben nicht auf der Strecke. «Wir haben mehrere vegane und vegetarische Burger in im Angebot», sagt Oetjen, ebenso gibt es Fisch-Burger. Und: «Natürlich dürfen diverse Pommes und Chips, sowie rassige Saucen nicht fehlen», sagt der Mitorganisator.

Vier der 24 Trucks bieten Desserts an. Verschiedene Crèpes, Cupcakes und ein südamerikanischer Cheescake stehen auf der Karte. «Wir möchten möglichst viele nationale und regionale Produkte anbieten», sagt Oetjen. An den zahlreichen Bars werden lokale Bier- und Getränke ausgeschenkt.

Am Burger-Festival werden über 12 000 Besucher erwartet. Für die Unterhaltung wird die Soulfoundation sorgen. Die erste DJ-Schule der Zentralschweiz wird mit jungen DJ-Talenten den Food Event musikalisch begleiten.

Freitag bis Sonntag

Das Festival in der Halle 4 ist mit seinen Foodtrucks, Garküchen und Bars am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Burger-Festival ging letztes Jahr in Zürich zum ersten Mal über die Bühne. Über 20 000 Besucher zählten die Veranstalter. Nun wird der Event auch in Basel, Bern, St. Gallen und Winterthur und Luzern seine Burger-Liebhaber finden.