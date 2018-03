«Hier glänzt es nicht, hier sieht es gruusig aus»

Die Sammelstelle für Glas, Büchsen, Batterien und Textilien an der Dammstrasse in Luzern wird täglich von Unbekannten als illegale Entsorgungsstelle für Güsel und andere Gegenstände missbraucht. Dies ärgert Bruno Schaller, der an der Sentimattstrasse in Luzern wohnt: «Die Stadt wirbt mit ‹Luzern glänzt›, doch hier sieht es gruusig aus.» An der Dammstrasse sei eine organisierte Mülldeponie entstanden. Autos würden vorfahren und die Insassen würden ihren Müll bei der Sammelstelle einfach illegal entsorgen.

Umfrage Wie entsorgen Sie Ihren Müll? Ich trenne den Müll an den Sammelstellen und kaufe gebührenpflichtige Säcke.

Ich entsorge meinen Müll an der Dammstrasse.

Ich entsorge meinen Müll in den öffentlichen Abfallbehältern.

Ich werfe alles in die Gebührensäcke.

Die Problematik ist auch Josef Moser, Präsident des Quartiervereins Wächter am Gütsch, bestens bekannt: «Das Problem besteht seit mehreren Jahren. Weil die Sammelstelle nicht einsehbar ist, werfen die Güseltouristen alles aus ihren Autos.» Der Quartierverein versuche immer wieder, das Problem anzugehen, bis heute gebe es aber keine brauchbaren Lösungen. Der Problematik nehme sich die Babel-Arbeitsgruppe Sauberkeit und Sicherheit an.

Videokameras dürfen nicht installiert werden

Von einem «Katz und Maus-Spiel» spricht Othmar Fries vom Strasseninspektorat der Stadt Luzern, der das Problem ebenfalls seit Jahren kennt. Die Sammelstelle sei verwinkelt, verschlossen und nicht einsehbar. Darum werde der Parkplatz gerne von Güselsündern heimgesucht. Es sei zwar möglich, die Behälter der Sammelstelle zu überwachen, aber nicht den Parkplatz. «Es ist uns aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich, eine Videokamera zu installieren», sagt Fries. Besonders viel Güsel und Sperrgut würde sich ansammeln, wenn jeweils Zügeltermine anstehen.

Stadt entsorgt täglich

Laut Fries werden die Sammelstellen in der Stadt Luzern jeden Tag vom Strasseninspektorat kontrolliert und der Abfall entsorgt. Dies gar an Sonn- und Feiertagen wie etwa Weihnachten oder Ostern. Dies sei die einzige Möglichkeit, denn Güsel ziehe weiteren Güsel an. Fries: «Wenn etwas herumliegt, sinkt die Hemmschwelle und zieht weitere Güselsünder an.» Man habe schon alles Mögliche ausprobiert und die Sammelstelle vorübergehend von der Securitas überwachen lassen. «Wir haben auch keine Freude an der Situation. Die günstigste Lösung ist aber nach wir vor, wenn der Müll entfernt und entsorgt wird», sagt Fries weiter.