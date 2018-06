Anja Zeidler, warst du das?

Die Veränderung der Anja Zeidler

Heutzutage wollen alle möglichst muskulös in die Badi. Anja Zeidler hingegen, die Fitness-Influencerin aus Luzern, geht den umgekehrten Weg: Vor wenigen Jahren war sie muskelbepackt, heute sieht sie völlig anders aus.

Ihre körperliche Veränderung dokumentiert sie regelmässig auf Insta mit Vorher-nachher-Bildern. Sehen Sie im Slider oben und in der Bilderstrecke die eindrückliche Verwandlung von Anja Zeidler von einer Bodybuilderin zu einer eher schlanken Frau.

«Es war eine Sucht nach ‹Perfektion›»

Sie ist mit ihrer neuen Figur und ihrem neuen Lifestyle mehr als happy. Auf ihrem neusten Insta-Post schrieb sie: «Manchmal vergesse ich es. Das links war ich. Ich in einer Sucht nach ‹Perfektion›. Schon längst ist alles aus dem Ruder gelaufen, aber das wollte ich nicht wahrhaben. Ich bin so glücklich, wieder zurück zu mir und meiner Natürlichkeit gefunden zu haben. Ich kann mich heute lieben, wie ich bin – ohne Silikon, ohne Extensions, ohne Diäten und ohne all die Muskeln, von denen ich dachte, sie machen mich stark und unzerstörbar.»

