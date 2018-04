Zugerin überweist Dating-Betrüger 400'000 Franken

Die grosse Liebe sollte es werden, aber übrig bleibt ein bitterer Nachgeschmack: Vor zwei Jahren hatte eine 59-jährige Zugerin einen Mann auf einem Partnerportal kennengelernt und eine Online-Beziehung zu ihm aufgebaut. Mit steigendem Vertrauen brachte der Mann sein Opfer dazu, ihm wegen angeblicher finanzieller Engpässe immer wieder Geld zu überweisen. Rund 400'000 Franken überwies ihm die Frau, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Regen Kontakt hatte auch eine 41-Jährige zu einem Unbekannten. Sie lernten sich auf Facebook kennen und tauschten Nachrichten via Whatsapp aus. Auch hier war die Masche dieselbe: Wegen finanzieller Not solle ihm die Frau Geld überweisen – und sie tat es: Rund 74'000 Franken überwies die Frau ihrem Facebook-Freund in der Türkei.

Täter sprechen nach kurzer Zeit von grosser Liebe

Bei der Masche handelt es sich um sogenannten «Romance Scam»: Die Täter täuschen ihren Opfern die grosse Liebe vor. Immer wieder senden sie den Geschädigten charmante Nachrichten. Das gehe bis hin zu Heiratsversprechen, heisst es in der Mitteilung. Die Opfer finden die Täter dabei auf Datingplattformen oder auf Social Media.

Ist das Vertrauen aufgebaut, wird Geld gefordert: «Bei der Begründung sind die Betrüger nie um eine Idee verlegen – beispielsweise benötigen sie das Geld für einen neuen Reisepass, für die Pflege eines kranken Verwandten, wegen eines Unfalls von einem Familienmitglied, um eine neue Firma zu gründen

oder für einen neuen Internetanschluss», so die Mitteilung

Die Strafverfolgungsbehörden warnen: Man soll vorsichtig sein, wenn das Gegenüber rasch von der grossen Liebe spricht. Auch wenn es plötzlich um Geldnot geht und Hilfe gesucht wird, sei Vorsicht geboten: Geld solle nie an Leute ausgeliehen werden, die man nicht gut kennt und die man noch nie persönlich getroffen hat.

(gwa)