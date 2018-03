App nach Zürcher Vorbild soll Zug schöner machen

«Der Spielplatz wurde mit Müll und Scherben verdreckt. Leider können da so keine Kinder mehr spielen»: Das hat ein aufmerksamer Zürcher auf der App «Züri wie neu» samt Bildern vermeldet hochgeladen. Die Antwort der Zürcher Stadtverwaltung kam prompt, ebenfalls online: «Wir gehen dem nach und werden den Müll und die Scherben entfernen lassen.»

Umfrage Würden Sie in Zug und und Luzern Schäden mit einer solchen App melden? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Sache.

Nein. Dafür ist mir der Speicherplatz auf meinem Smartphone zu schade.

Vielleicht würde ich die App mal ausprobieren.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

«Kostet wenig und bringt viel»

Es ist nur eines von tausenden solchen Beispielen aus Zürich. Eine solche App soll es jetzt auch in Zug geben, fordet die GLP in einem Vorstoss. (20 Minuten berichtete). Nun erklärt David Meyer, der den Vorstoss mit eingereicht hatte,wieso er die App auch in Zug will: Sie sei sehr bürgernah. Kürzlich habe er selber ein konkretes Beispiel erlebt: «Bei uns im Quartier standen schon lange Autos ohne Nummern auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Da habe ich mich gefragt, wo man das melden könnte. Das sind genau solche Momente, in denen man eine solche App gut gebrauchen könnte.»

Er hofft, dass der Vorstoss im Stadtparlament mehrheitsfähig sein wird: «Es ist ein guter Vorschlag, der nicht allzu viel kostet, aber viel bringt. Es würde mich erstaunen, wenn die bürgerlichen Parteien diese Bürgernähe nicht haben wollten.»

Stadtparlament will App «Luzern wie neu»

In Luzern wird es wohl bald eine solche App geben: Hier hatten die Grünen eine entsprechenden Vorstoss eingereicht, der im Parlament eine grosse Mehrheit fand; der Stadtrat prüft nun das Anliegen. Postulantin Noëlle Bucher sagte auf Anfrage: «Die App ist auch für die Verwaltung nützlich. Sie wird sofort informiert, wenn irgendwo Schäden zu beheben sind.»



Beispiele aus Luzern, die man mit einer App Luzern wie neu den Behörden melden könnte. (Archiv-Video 20 Minuten)



(mme)