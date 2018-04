Touristengruppen crashen Gottesdienst und Hochzeit

Es sollte eine feierliche Vesper werden an Ostern in der Luzerner Hofkirche. Doch eine Touristengruppe störte diese, wie Hedy Eicher am 6. April in einem Leserbrief in der «Luzerner Zeitung» beschrieb.

Umfrage Fühlten Sie sich auch schon von Touristengruppen gestört? Nein, Touristen gehören in einer Touristenstadt dazu.

Ja, grössere Gruppen können nervig sein.

Nein, eigentlich nicht. Aber dass Touristengruppen sogar eine Hochzeit in einer Kirche crashen, das geht gar nicht.

«Sie plapperten und kicherten»

«Plötzlich platzte eine grosse Gruppe aus dem asiatischen Raum ein. Voran ein Mann mit erhobenen Schirm», so die 73-jährige. Bei der Gruppe habe es sich um etwa 50 Personen gehandelt. Nachdem sie in die Kirche hinein marschiert seien, hielten sie vor dem Altar. «Prompt ist jemand von der Bank aufgestanden und bewegte sich zur Touristengruppe», berichtet Eicher.

Auch der Luzerner Aloisio Brunner (79) regte sich auf: «Das war ein Geplapper und Gekicher, sie machten Fotos und filmten das Chorgebet durch die Gitterstäbe, wie die Tiere im Zoo.» Deshalb hat er den Touristenführer gebeten, die Kirche zu verlassen. «Wir sind immerhin in der Kirche, an einem heiligen Ort, das ist kein Marktplatz», meint Brunner.

Der Touristenführer weigerte sich zu gehen

«Ich habe ihn dann sanft zur Türe begleitet, dabei fuchtelte er mit seinem roten Schirm und der Zug setzte sich in Bewegung», so Brunner. Laut Brunner sei dies kein Einzelfall: Dass sich Touristen während Gottesdiensten in die Kirchen drängen, sei schon öfters vorgekommen. «Meine Schwester geht schon lange nicht mehr in die Hofkirche, weil sie die Touristenmassen nicht erträgt.»

Touristengruppe platzt in Hochzeit

Auch bei der Jesuitenkirche kommt es zeitweise zu Störungen: Obwohl dort direkt nach dem Eingang ein Plakat prangt, auf dem in deutscher und englischer Aufschrift geschrieben steht, man solle während den Gottesdiensten weder sprechen noch fotografieren oder umherlaufen, halten sich laut Hansruedi Kleiber, Leiter der Jesuitenkirche, die Mehrheit der Touristen nicht daran: «Das schlimmste Ereignis war, als eine Gruppe die Kirche während einer Hochzeit am Samstagnachmittag betrat und in der Kirche herumging.»

Grundsätzlich jedoch hätten die Kirchen wenig Probleme mit Touristen, heisst es bei der Hofkirche. Othmar Frei, Priester der Hofkirche, meint: «Man sollte die Touristen während des Gottesdienstes einfach darauf hinweisen, dass man sich gestört fühlt.» Seiner Erfahrung nach bevorzugen es die Gottesdienstbesucher jedoch, ihn statt die Touristen anzusprechen.

(tk)