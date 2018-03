Auto überschlägt sich und landet in Fluss

In der Gemeinde Entlebuch ist es am Montagmorgen kurz vor 7.30 Uhr zu einem spektakulären Selbstunfall gekommen: Ein Autofahrer war von Doppleschwand in Richtung Wolhusen unterwegs, als sein Mazda im Gebiet Burgmatt von der schneebedeckten Strasse abkam.

Dabei überschlug sich das Auto und landete auf den Rädern stehend in der Kleinen Emme, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Dort wurde das Auto flussabwärts geschwemmt, bevor es nach rund 150 Metern endgültig stehen blieb.

Auto wurde mit Kran geborgen

Der verunfallte Fahrer wurde von der Feuerwehr Wolhusen und dem Rettungsdienst aus dem Auto geborgen. Gemäss Mitteilung wurde er beim Unfall nicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschliessend zur Kontrolle ins Spital.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken.

(gwa)