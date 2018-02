Lenker stürzt hunderte Meter in Tiefe und stirbt

Der Unfall geschah am Bürgenberg: Dort war am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein Autofahrer (71) von der landwirtschaftlichen Liegenschaft Etschenried unterwegs in Richtung Bürgenstockstrasse. Aus noch ungeklärten Gründen kam er mit seinem Auto rechts von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte.

Zentralschweiz-Push



Das Auto stürzte einige hundert Meter tief einen steilen Abhang hinunter und überschlug sich dabei. Der 71-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Trotz Reanimationsversuchen durch Familienangehörige starb der Mann noch auf der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden. Polizei und Staatsanwaltschaft Nidwalden untersuchen den Vorfall.

