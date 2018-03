Autofahrer baut Unfall mit Sommerreifen

Kurz vor 18.45 Uhr am Donnerstagabend kam es zum Unfall: Ein Autofahrer (28) war unterwegs auf der A4 in Richtung Zürich, als er nach der Verzweigung Rütihof die Kontrolle über sein Auto verlor. Danach prallte das Auto zweimal in die Mittelleitplanke, überquerte die Fahrbahn und prallte danach massiv in die Leitplanke auf der rechten Seite der Fahrbahn.

Der 28-jährige Brasilianer blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Der Schaden beträgt insgesamt rund 44'000 Franken. Laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden war der Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs.

(gwa)