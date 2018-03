Autofahrer nach Aufprall in Baum verstorben

Zum Unfall kam es am Sonntag in Kleinwangen auf der Nebenstrasse Ibenmoos. Dort kam ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte und gegen einen Baum. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Spital geflogen, denen er im Verlauf der Nacht erlag.



Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit.

(20 Minuten)