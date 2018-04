Lawine verschüttete Strecke am Oberalpass

In der Region um Andermatt ist es am Dienstag zu einem Lawinenniedergang gekommen. Weil die Schneemassen die Bahnstrecke verschüttete, war die Bahnlinie zwischen dem Kanton Graubünden und Uri unterbrochen. Die Matterhorn Gotthard Bahn bestätigte den Vorfall gegenüber 20 Minuten. Bereits am Morgen konnte die Strecke wieder vom Schnee befreit werden.

Obwohl es in Richtung Frühling geht, sind Lawinen um diese Jahreszeit keine Seltenheit. Durch die wärmeren Temperaturen verringert sich die Schneefestigkeit. In der Folge kann die oberste Schneeschicht abschmelzen und dadurch das Abrutschen der Schneemassen auslösen. Deshalb besteht gerade im Frühling mit intensiver Sonneneinstrahlung ein erhöhtes Lawinenrisiko.

(fur)