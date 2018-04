Betrüger geben sich als Microsoft-Mitabeiter aus

Eine 40-jährige Nidwaldnerin ist am Samstag Opfer von Telefonbetrügern geworden, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Montag mitteilte. Ein Unbekannter meldete sich per Telefon beim Opfer und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Er erklärte in englischer Sprache, dass ihr Computer gehackt und ein Virus auf dem Computer installiert worden sei.

Die Frau liess sich davon überzeugen und gewährte dem Mann Zugriff auf ihren Rechner, der ein entsprechendes Programm dafür nutzte. «Ob dabei auch Daten abgegriffen worden sind, ist noch unklar. Das wird momentan abgeklärt», sagt Thomas Laternser, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Nidwalden. Für die Reparatur verlangte der Unbekannte danach iTunes-Wertkarten in der Höhe von 2'800 Franken. Die Frau kam der Forderung nach und übermittelte ihm entsprechende Kartencodes. Danach herrschte Funkstille.

Fälle häuften sich vergangene Woche

Wie die Kantonspolizei mitteilt, hat sie seit Jahresbeginn mehrere Meldungen über solche Anrufe erhalten. Letzte Woche habe es eine Häufung der Fälle gegeben, weshalb die Kantonspolizei nun informiert: «Wir haben vergangene Woche drei solche Meldungen erhalten», sagt Laternser.

Die Polizei warnt: «Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich unaufgefordert telefonisch bei Ihnen melden.» Microsoft mache keine unangemeldeten oder unaufgeforderten Supportanrufe, um Probleme zu beheben. «Wickeln Sie aufgrund eines Telefonanrufs mit einer unbekannten Person niemals Geldüberweisungen ab.» Man solle Unbekannten keine Infos über familiäre oder finanzielle Verhältnisse machen. Wenn man verdächtige Anrufe erhalte, solle man sich sofort an die Polizei wenden.

