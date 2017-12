Nidwaldner ärgern sich über getarnte Blitzkästen

«Ich war absolut sprachlos, dass die Polizei diesen Event schamlos dafür ausnutzte, um mit getarnten Blitzern an Weihnachten auf ‹Raserfang› zu gehen», sagt ein Leser-Reporter. Gemeint ist der Nidwaldner Abend, der am 25. Dezember in Engelberg stattfand. Traditionell fahren viele Nidwaldner für diesen Event nach Engelberg – so auch der Leser-Reporter, der gemeinsam mit Freunden anreiste.

Radarkasten mit Tüchern getarnt

Um etwa 21 Uhr habe er beim Dorfeingang einen mobilen Blitzkasten entdeckt. Dieser war jedoch nicht der einzige: «In der 30er-Zone stand ein weiterer Blitzkasten, der getarnt war.» Der Radarkasten sei in weisse Tücher eingewickelt gewesen und «wurde sogar mit Schnee bedeckt», so der Leser-Reporter. Auch andere Besucher am Nidwaldner Abend hätten sich darüber empört.

Der getarnte Blitzkasten sei später abgebaut und am Fuss des Hügels im Bereich des Weilers Grafenort wieder installiert worden, «um alle Rückreisenden zu messen», mutmasst der Nidwaldner. Geblitzt wurde der Leser-Reporter übrigens nicht: «Ich finde das ziemlich dubios, der Blitzkasten war wirklich gut getarnt. Für mich ist diese Praxis ein Beweis, dass es bei den Kontrollen mehr um die Staatskasse ging, als um die Sicherheit», sagt er. Sonstige Verkehrskontrollen hat der Leser-Reporter keine gesehen.

«Massive Zunahme von Übertretungen»

Die Geschwindigkeitsmessanlagen wurden bewusst an jenem Abend in Engelberg installiert, bestätigt Martin Kathriner von der Kantonspolizei Obwalden. «Wir stellten in den vergangenen Jahren, anlässlich des Nidwaldnerabends, eine massive Zunahme von Geschwindigkeitsübertretungen bei Taxis und Personenwagen fest, sowohl bei der An- als auch bei der Rückfahrt.» Dass dabei Messanlagen nicht als solche erkennbar eingesetzt wurden, ist eine Entscheidung aus den Erfahrungen der letzten Jahre.

«Zahlreiche Fahrer bremsten auf Radarhöhe stark ab und beschleunigten danach wieder. Mit der zweiten nachgelagerten Messanlage wollen wir jene Fahrzeuglenkende erfassen, die bewusst nach der sichtbaren Messanlage zu schnell fahren. Ein dunkler Blitzkasten ist bei Schnee gut sichtbar, deshalb wurde die Anlage entsprechend in die Umgebung integriert», so Kathriner.

Auch eine Verschiebung der Blitzkästen im Verlaufe des Abends sei eine durchaus übliche Massnahme. Von Seiten der Polizei könne man die Aufregung teilweise nachvollziehen, sagt Kathriner. Aber: «Ein Verkehrsteilnehmer, der sich dem Tempolimit anpasst, hat ja nichts zu befürchten.» Dass es bei den Kontrollen mehr um die Staatskasse geht und nicht um die Sicherheit, kann Kathriner nicht bestätigen: «Erfahrungsgemäss sind zu dieser Zeit sehr viele und unterschiedliche Verkehrsteilnehmer unterwegs. Oftmals sind zudem die Strassen- und Sichtverhältnisse meist eingeschränkt. Dabei führen Geschwindigkeitsüberschreitungen oft zu schweren Unfällen.»

(gwa/sw)