Bomben-Droher (36) ist gefasst

Am 14. März ging eine telefonische Bombendrohung bei der Mall of Switzerland in Ebikon ein. Das gesamte Gebäude musste innert kurzer Zeit komplett evakuiert werden. Neben der Polizei standen die Feuerwehr, Rettungskräfte und Spezialisten des Forensischen Institutes aus Zürich im Einsatz. Alle Geschäftsräumlichkeiten wurden vor Ort mit Sprengstoffhunden abgesucht. Es wurde keine Bombe aufgefunden. Das Einkaufszentrum konnte am nächsten Tag wieder geöffnet werden.



Nun konnte die Luzerner Polizei den Bomben-Droher ermitteln. Er wurde am Samstag in einer koordinierten Aktion festgenommen. Der 36-jährige Schweizer ist geständig. In den nächsten Tagen wird er zum Motiv und zu seinem Vorgehen befragt. Der Mann ist der Luzerner Polizei bisher nicht einschlägig bekannt.



Staatsanwaltschaft will Kosten an Täter übertragen

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. Der Staatsanwalt hat beim Zwangsmassnahmengericht beantragt, dass der Mann in Untersuchungshaft versetzt wird. Aufgrund des hohen Ermittlungsaufwandes, welcher durch die Drohung ausgelöst wurde, muss der Beschuldigte mit der Überwälzung sehr hoher Kosten rechnen. Dazu kommen allfällige Schadenersatzansprüche der Mall of Switzerland.



