Bär trottet an Pistenpersonal vorbei

Am Morgen des 9. Aprils wurde im Gebiet Gerschnialp oberhalb Engelberg ein Braunbär beobachtet. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um das gleiche Tier, das sich letztes Jahr in Uri und Bern aufgehalten hat, teilte das Amt für Wald und Landschaft des Kantons Obwalden mit. Damals ergab eine DNA-Probe, dass es sich um M29 handelt, das Bärmännchen wurde erstmals in Trentino 2014 genetisch bestimmt. Wohin M29 jetzt wandert, sei laut dem Amt völlig offen.



Dafür weiss man, wo M29 war, bevor er nach Engelberg gekommen ist: Nach Angaben der Urner Jagdverwaltung konnte aufgrund von Spuren festgestellt werden, dass der Braunbär vom Meiental über den Grassen nach Engelberg eingewandert ist. Die Wahrscheinlichkeit, als Wanderer oder Spaziergängen auf einen Bären zu treffen, sei sehr gering, heisst es in einer Mitteilung. Auf einem Bild ist aber zu sehen, wie der Bär an einem Pistenbully mit zwei Arbeitern vorbeispaziert, die Entfernun g beträgt wenige dutzend Meter.

Niemals einen Bären verfolgen

Die Behörden mahnen zur Vorsicht: «Der Bär ist ein Raubtier und zu ihm ist Distanz zu halten», heisst es in einer Mitteilung. Konkret geben die Behörden bei Bärenbegegnungen oder -Sichtungen folgende Tipps:

-Bleiben Sie ruhig stehen und versuchen Sie die Situation zu erfassen

- Machen Sie mit möglichst natürlichem Reden auf sich aufmerksam

- Versuchen Sie auf keinen Fall, sich dem Bären zu nähern

- Ziehen Sie sich langsam zurück (niemals rennen, Bären sind viel schneller als wir)

- Vermeiden Sie alles, was der Bär als Bedrohung auffassen könnte (Stock rumfuchteln, Steine werfen, schreien etc.)

- Locken Sie niemals freilebende Bären mit Futter an

- Verzichten Sie zugunsten ihrer Sicherheit auf einen Fotos

- Verfolgen Sie niemals einen Bären, der sich zurückzieht.

Falls man einen Braunbären beobachte oder frische Bärenspuren (Tatzenabdrücke, Kot) entdecke, solle man sich den genauen Fundort notieren und und dokumentieren dies der Wildhut melden.

(sw)