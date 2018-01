Bärin Fränzi verdrückt Geburtstagstorte

Der Natur- und Tierpark Goldau hat einen Grund zum Feiern: Die Syrische Braunbärin Fränzi hat Geburtstag – sie wird am Mittwoch 35 Jahr alt. Damit ist sie nun die älteste Syrische Braunbärin des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes.

Umfrage Welche Tiere besuchen Sie am liebsten im Tierpark Goldau? Bären

Vögel

Eulen

Kraniche

Hühner

Enten

Schwäne

Ziegen

Wildschweine

Hirsche

Rinder

Esel

Schneehasen

Wildkatzen

Füchse

Wölfe

Mäuse

Eichhörnchen

Igel

Andere Tiere

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Das Alter merkt man der Goldauer Bärendame aber nicht an, sie geht nach wie vor jeden Morgen auf Futtersuche und geniesst ihre Streifzüge im Gehege. Auch im Winter denkt Fränzi nicht nur ans schlafen: «Sie macht zwar ausgiebige Nickerchen und stellt ihren Stoffwechsel auf Sparflamme, zieht sich aber nicht vollständig zur Winterruhe zurück», sagt Tierarzt Martin Wehrle.

Leckere Geburtstagstorte



Um Fränzi zu ehren gab es am Mittwoch eine Geburtstagstorte aus Weinbeeren, Weizen, Roggen, Rüebli und Honig für die Jubilarin. Zunächst schenkte sie der Torte jedoch keine Beachtung. Doch dann holte sie das Geschenk auf den Boden und unter Mithilfe ihrer Pranken verschlang sie den Kuchen genussvoll.

Fränzi erfreut sich zur Zeit noch bester Gesundheit, sie ist laut Wehrle aber nicht mehr die schnellste und hört nicht mehr gut, zeigt aber bis jetzt keine Anzeichen von Arthrosen wie viele andere alte Artgenossen. Syrische Braunbären, die im Zoo leben, können bis zu 40 Jahre alt werden.

Fast ganzes Leben im Tierpark

Fränzi hat fast ihr ganzes Leben in Goldau verbracht. Geboren wurde sie 1983 im Tierpark Dählhölzli in Bern und kam dann als einjähriges Jungtier in den Tierpark nach Goldau. Sie hat mehrmals Nachwuchs aufgezogen. Insgesamt hatte sie vier mal Junge, zuletzt im Alter von zwölf Jahren. Fränzi ist die Stammmutter der anderen drei Goldauer Bären.

Seit 2009 lebt sie in der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf. Im neuen Revier hat sie sich bestens eingelebt: «Sie ist in dieser naturnahen Anlage sogar richtig aufgeblüht und hat natürliche Verhaltensweisen gezeigt, die sie in der alten Anlage nie ausleben konnte», so der Tierarzt. Fränzi sucht in ihrem grossen Bärengelände nach Obst und Nüssen, die von Bäumen runter fallen, sie frisst Gras, obschon sie 25 Jahre lang in der alten Anlage kein Gras kannte.

Braunbärin Fränzi bekam zum Geburtstag eine Torte

Braunbär vom Aussterben bedroht

Syrische Braunbären leben ursprünglich im Nahen Osten, zu ihrer Verbreitung in der Region gibt es aber keine verlässlichen Zahlen. «Ob in Syrien selber noch Tiere leben, ist unbekannt, aber äusserst unwahrscheinlich», sagt Wehrle. Es sollen laut Wehrle aber nur noch ein paar hundert Tiere sein. «Am meisten Tiere leben heute wahrscheinlich in der Türkei», vermutet er. Gewiss ist aber, dass sie in der freien Natur stark vor dem Aussterben bedroht sind.

Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm wird unter der Leitung der Europäischen Zoo Vereinigung EAZA geführt. Es dient der Erhaltung der Art und der genetischen Basis, sowie der Unterstützung von Naturschutzprojekten.