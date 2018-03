Studentin erfindet Food-Waste-Brettspiel

Was essen wir eigentlich den ganzen Tag? Sind wir uns bewusst, was wir essen? Und wie viele Lebensmittel landen im Abfall? Die junge Studentin Lucia Weingartner (21) aus Nottwil befasste sich in ihrer Maturaarbeit mit diesem Thema und entwickelte ein Brettspiel mit dem Namen «Blick über den Tellerrand».

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Bewusstsein für Nahrungsmittel schaffen

Das Spiel soll Jugendliche und Erwachsene für nachhaltige Ernährung sensibilisieren sowie ein Bewusstsein für den Umgang mit Nahrungsmitteln schaffen. «In der heutigen Überflussgesellschaft ist es wichtig, die Wertschätzung für Nahrungsmittel zu fördern», sagt Weingartner.

«Blick über den Tellerrand» ist ein Brettspiel für vier bis zwölf Personen. Ziel ist es, mit der persönlichen Spielfigur durch geschicktes Würfeln und die korrekte Beantwortung von Fragen auf Karten von der Mitte bis an den Tellerrand zu gelangen. Mit dem Sammeln von Food-Waste-Teilchen füllt man seinen Food-Recycling-Ausweis und arbeitet sich Ring für Ring nach aussen. Am Schluss blickt man über den Tellerrand und schaut kritisch auf das eigene Ess- und Konsumverhalten. «Das Spiel soll zum Nachdenken anregen», sagt Weingartner.

Die 21-jährige Erfinderin des ungewöhnlichen Spiels ist auf einem Bauernhof in Nottwil aufgewachsen. Bereits in ihrer Kindheit hatte sie eine enge Beziehung zur Natur. Vor eineinhalb Jahren begann sie ein Agronomiestudium in Zürich.

Fastenopfer und Jungwacht Blauring

Nachdem das Brettspiel in Zusammenarbeit mit dem Fastenopfer und Jungwacht Blauring Schweiz überarbeitet worden war, kam es zur gemeinsamen Herausgabe mit dem Rex Verlag Luzern. Damit wollen sie einen Beitrag zur persönlichen Horizonterweiterung leisten, die in Zeiten zunehmender Lebensmittelverschwendung dringend notwendig sei, schreibt lukath.ch. Weiter erhalten die Mitspielenden am Beispiel der Philippinen einen Einblick in das Leben einer weniger privilegierten Welt. In einer ersten Auf­lage wurden 500 Exemplare des Spiels hergestellt. «Die Nachfrage war sehr gross und hat die Erwartungen übertroffen», sagt Lucia Weingartner stolz.