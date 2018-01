«Seit einigen Wochen gibt es im Shop immer weniger Artikel und keine Zigaretten meiner Marke», schreibt eine Leser-Reporterin. Der leere Shop warf bei ihr Fragen auf: «Ich fragte eine Mitarbeiterin, was los sei. Sie sagte mir nur lächelnd, dass sie Lieferschwierigkeiten haben.»

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

«Offene Forderungen »

Das machte die Leser-Reporterin stutzig. Also schrieb sie ein E-Mail an Coop Pronto. Die Antwort darauf lautet wie folgt: «Wir verstehen die Unzufriedenheit vollkommen und bedauern das schlechte Ladenbild. Leider ist es so, dass die Franchisenehmerin offene Forderungen aus Warenlieferungen hat und darum weitere Lieferungen jeweils nur auf Vorauskasse erfolgen.»

Inzwischen ist die Coop-Pronto-Filiale in Emmen an der Seetalstrasse geschlossen. Auf Anfrage von uns wurde bestätigt: «Ja, die Franchisenehmerin hat offene Forderungen aus Warenlieferungen und konnte daher nicht mehr beliefert werden», sagt Sabine Schenker, Mediensprecherin der Coop Mineraloel AG. Der Coop-Pronto-Shop und die Tankstelle werden ab Samstag wieder wie gewohnt offen haben, heisst es weiter.



(sw)