Ufo-Rätsel ist gelüftet – oder etwa doch nicht?

Das Objekt mit dem langen, braunen Schweif, das am letzten Mittwoch in Littau gesichtet und fotografiert wurde, stiess bei den 20-Minuten-Lesern auf grosses Interesse. Während die einen mit Humor kommentierten, gab es auch wilde Spekulationen wie etwa der Post von Martin: «Ist wahrscheinlich ein Chemtrail Flugzeug, die alle Tage unsere Luft verunreinigen. Beweisen kann man es aber leider nicht.»

Andere Leser fabulierten von grünen Männchen, die im Anmarsch seien. Unbehagen zeigte Anna E. in ihrem Kommentar: «Ich habe Angst. Ich glaube, das kommt nicht gut raus. Wir haben gesündigt und jetzt schickt der Allmächtige die Aliens um uns zu bestrafen. Was soll ich tun?»

Es wurde auch spekuliert, ob es sich um eine Drohne handeln könnte. Landrina berichtete, dass sie an diesem Tag in Emmen neben dem Militärflugplatz war – dort habe enormer Flugverkehr geherrscht. Andere Leser tippten auf einen Helikopter oder ein Flugzeug mit klar zu erkennenden Kondensstreifen.

Luftwaffe weiss von nichts

Skyguide klassifizierte das Ding am Himmel zunächst offiziell als Ufo, also als unidentifiziertes Flugobjekt. Inzwischen haben die Skyguide-Spezialisten aber ihre Radarkarten gesichtet und wissen, was es war: «Bei den beiden Objekten handelt es sich um zwei Militärflugzeuge», sagt Vladi Barrosa, Sprecher bei Skyguide. Für weitere Infos verwies er auf die Luftwaffe.

Dort hiess es auf Anfrage allerdings, dass es kein Flugzeug der Luftwaffe war: «Die Armee hatte zur fraglichen Zeit nur zwei Super-Puma-Helikopter in der Luft – diese waren aber nicht in dieser Region», hiess es auf Anfrage. Was genau nun am Himmel über Luzern zu sehen war, bleibt also noch ein wenig mysteriös.