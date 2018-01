Das sind die Sieger des Sitzmöbel-Tests

Wer beim Shoppen durch die Stadt läuft oder seine Mittagspause gerne draussen verbringt, liebt sie – die Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Scheint draussen die Sonne, tummeln sich rasch viele Einheimische und Touristen an den beliebten Plätzen der Stadt.

Umfrage Wo sitzen Sie im öffentlichen Raum am liebsten? Auf einem klassischen Sitzbänkli.

Am liebsten bei Sonnenschein auf einer Wiese.

Mir gefällt es direkt am Fluss/Seeufer am meisten.

Ich habs lieber etwas privater auf dem eigenen Balkon, der Terrasse oder im Garten.

In einem Strassencafé oder im Restaurantgarten.

Das ist mir eigentlich egal. Ich sitze hin, wo es mir gerade passt.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Um herauszufinden, welche Sitzmöbel den Luzernern im öffentliche Raum am besten gefallen, hatte die Stadt im vergangenen Herbst zum grossen Sitzmöbeltest geladen.

Rückenlehnen und Holzmöbel kamen gut an

Nun sind die Vorlieben der Bevölkerung klar: «Die Resultate zeigen, dass Sitzmöbel aus Holz sehr beliebt sind. Auch die

Rückenlehne ist beliebt respektive wird bei einigen Sitzmöbeln aus dem Test vermisst», heisst es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch.

Auch 20 Minuten machte beim Test mit (Video: jas/gwa/mme)



Am besten angekommen ist die Holzliege, die im Kurpark stand. Den Luzernern gefiel der Sitzkomfort und das Material, aus dem Liegen gefertigt wurde. «Holz wird generell als behaglich und angenehm wahrgenommen. Offensichtlich wurde auch die Liege als bequem beurteilt», sagt Dominik Frei, Leiter des Ressorts Gebietsentwicklung/öffentlicher Raum.

Ergebnisse fliessen in künftige Projekte ein

Auch der Holzring, der auf dem Kornmarkt und in der Tribschenstadt getestet werden konnte, erhielt laut Stadt mehrheitlich positive Bewertungen – auch wenn der Ring über keine Rückenlehne verfügt. Beliebt waren auch die Einzelstühle im Stadthauspark, «weil sie sich einfach umstellen und verschieden anordnen lassen.»

«Das sind für uns wichtige Erkenntnisse», sagt Frei. Der Sitzmöbeltest habe auch gezeigt, dass sich die Bevölkerung gut vorstellen kann, dass andere Sitzmöbel die klassischen Bänkli ergänzen könnten.

Akzeptanz je nach Standort unterschiedlich

Wichtig ist laut Frei auch, welches Möbelstück an welcher Stelle platziert wird: «Beispielsweise wurde das Kunststoffsofa, das auf dem Kornmarkt stand, an diesem Ort als weniger passend angesehen. An einer anderen Stelle würde dies möglicherweise als passend empfunden.»

Die Ergebnisse aus dem Sitzmöbeltest sollen nun in künftige Projekte einfliessen: Ein Beispiel dafür ist laut Frei die Neugestaltung der Bahnhofstrasse. Diese soll bis 2020 vom Theaterplatz bis zur Seidenhofstrasse autofrei werden. Eine weitere Möglichkeit sei auch eine Aufwertung der Tribschenstadt. «Eine weitere Möglichkeit wäre, in der Altstadt weiteres Mobiliar zu platzieren.» Das seien momentan jedoch bloss Ideen, spruchreif ist laut Frei noch nichts.

Diese Möbel konnten die Luzerner ausprobieren

Stadt bittet zum grossen Sitzmöbel-Test

Bis zu 220 Rückmeldungen pro Möbelstück

Der Sitzmöbeltest sorgte auch für Diskussionen und mediales Aufsehen: So tauchte während der Testphase etwa auch eine «wilde Sitzgelegenheit» aus dem Entlebuch auf, die in einer Nacht- und Nebelaktion aufgestellt worden war. Laut Stadt gab es zudem Befürchtungen, dass die klassischen Sitzbänkli durch die neuen Möbel ersetzt werden sollten. «Die Vehemenz der Rückmeldungen hat überrascht, ist aber auch ein Zeichen dafür, wie wichtig Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum sind.»

In der Onlineumfrage gingen denn auch bis zu 220 Rückmeldungen pro Sitzmöbel ein. Durchgeführt wurde der Test, weil immer wieder der Wunsch geäussert worden war, mit alternativen Möbeln die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu steigern.

(gwa)