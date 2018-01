Blitzer-Plan der Polizei auf Whatsapp veröffentlicht

Es ist ein geheimes Dokument, das normalerweise nur Polizisten erhalten: Mitglieder mehrerer Whatsapp-Gruppen haben die Einsatzpläne von mobilen Radarkontrollen der Luzerner Polizei für die aktuelle Woche enthalten. Das Dokument, das verschiedene Leser-Reporter 20 Minuten zuspielten, ist ein Print-Ausdruck auf A4. Er ist auf Hosentaschenformat gefaltet worden, an mehreren Stellen eingerissen und weist Flecken auf.

Von 22. Januar bis 28. Januar ist auf dem Plan detailliert aufgelistet, wann und wo die Polizei Radar-Kontrollen im Kanton Luzern durchführen wollte. Auf dem Plan ist sogar ersichtlich, welche Polizisten die Blitzer aufstellen sollten. Mindestens an 24 Standorten waren Kontrollen geplant, auf Autobahnen ebenso wie in der Stadt Luzern und in der Agglo.

Pläne werden jeweils elektronisch erstellt

Das Dokument ist offenbar authentisch: Nach Rücksprache mit dem Leiter der Verkehrspolizei hat Pikettoffizier René Kirchhofer am Sonntag bestätigt, dass es der aktuelle Einsatzplan ist, der auf Social Media herumgeistert. Offen sei, wie das interne Dokument an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Kirchhofer kann nicht sagen, wie viele Polizisten Zugriff auf die Radar-Wochenplanung haben. Sämtliche Pläne der Luzerner Polizei würden elektronisch erstellt. Diese auszudrucken sei natürlich möglich.

Einsatzplan wird nun abgeändert

Laut dem Pikettoffizier ist offen, ob es sich um ein internes Datenleck handelt. Kirchhofer: «Wir werden am Montag Abklärungen treffen, wie der Plan an die Öffentlichkeit gelangte und wie wir dies künftig verhindern können.» Sollte sich herausstellen, dass der Plan mutwillig oder wegen einer Nachlässigkeit von einem Mitglied der Luzerner Polizei auf Whatsapp kam, könnte ein Disziplinarverfahren die Folge sein. Weitere Massnahme: Der Radar-Einsatzplan wird geändert.

«Die Standorte der Geschwindigkeitskontrollen werden jeweils aufgrund der Verkehrssicherheit definiert», sagt Kirchhofer. Gemeint sind damit Strecken im Kanton Luzern, auf denen oft Unfälle passieren oder die bekannt sind, dass die Verkehrsteilnehmer sich dort nicht an die geltenden Höchstgeschwindigkeiten halten.