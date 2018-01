Den Höckerschwänen geht es ans Gebrüt

Als Regulationsmassnahme sei nun die Brutkontrolle mittels Eierentnahmen vorgesehen, schreibt die Dienststelle Landwirtschaft und Wald im «Luzerner Kantonsblatt» vom Freitag. Abschüsse oder Wegfänge sind nicht geplant. Mit diesen Eingriffen soll der Bestand auf ein Niveau gesenkt werden, das ökologisch und bezüglich Wildschäden tragbar ist.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Schwäne verdrängen andere Vogelarten

Der steigende Höckerschwanbestand am Hallwilersee führte in den Gemeinden Aesch, Beromünster und Hitzkirch zu Schäden an Futtergraswiesen und einzelnen Rebkulturen. Zudem würden andere Vogelarten durch Schwäne von ihren Nistplätzen verdrängt.

Mittels Präventions- und Sensibilisierungsmassnahmen konnten die systematischen Fütterungen zwar weitgehend unterbunden werden. Trotz oder gerade wegen der ausbleibenden Fütterung haben die Schadenmeldungen aus der Landwirtschaft eher noch zugenommen. Gegen den Entscheid kann bis am 11. Februar Einsprache eingelegt werden.

Das Parlament hatte den Bund im Jahr 2016 beauftragt, den Schutz der Schwäne zu lockern. Der Vogel soll in der eidgenössischen Jagdverordnung auf die Liste jener Arten gesetzt werden, deren Bestände reguliert werden können, bevor sich Konflikte abzeichnen.

Höckerschwan in der Schweiz nicht heimisch

Der Höckerschwan ist in der Schweiz ursprünglich nicht heimisch. Er wurde im 17. Jahrhundert in Parkweihern ausgesetzt. Probleme bereiteten die vielen Schwäne unter anderem auch in Uri, Ob- und Nidwalden. Neben Schäden an Kulturen kam es auch schon zu Zwischenfällen mit Menschen.

(sda/sw)