Der FC Luzern ist mit Seoane nicht zu bremsen

Der FC Luzern ist endgültig wieder auf der Siegesstrasse. In der Rückrunde ist er noch ungeschlagen – aus sieben Spielen resultierten fünf Siege und zwei Remis. Gerardo Seoane (39) hat noch kein Super-League-Spiel verloren – und dies notabene als Trainer-Novize.

Zentralschweiz-Push



FCL-Legende Kudi Müller ist hoch erfreut: «Es wird ein anderer Fussball gespielt. Es macht wieder Spass, zuzuschauen.» Auch Hansi Burri, Meisterspieler des FCL von 1989, ist voll des Lobes: «Es ist grandios, wie sie in der Rückrunde durchgestartet sind. Das hätte ich nicht so erwartet.»

«Jeder Spieler will sich für die Start-elf aufdrängen»

Unbestritten ist Seoanes Anteil am Erfolg. «Ich mag es Gerry gönnen. Er ist ein akribischer Arbeiter und stellt die Mannschaft hervorragend auf den Gegner ein», sagt Burri. Auch Kudi Müller lobt die Arbeit der Trainers: «Er ist fachlich gut und kann sehr gut mit jungen Spielern arbeiten. Dies hat man in der U21 schon gesehen.» Seoane geniesse grosses Vertrauen in der Mannschft: «Das Team hört auf Gerry und jeder einzelne Spieler will sich für die Startelf aufdrängen.»

Auf die Zukunft angesprochen gehen die Meinungen jedoch auseinander. «Wir sollten auf dem Boden bleiben», sagt Kudi Müller, der Seoane einst in der U16 trainierte. Er glaubt aber: «Wenn wir eine gute Vorbereitung machen, ist nächste Saison einiges möglich.»

«FCL wird Gerry nicht halten können»

Steht denn Seoane nächstes Jahr noch an der Seitenlinie beim FCL? Hansi Burri ist pessimistisch: «Der FC Luzern wird Gerry nicht halten können. Er wird wohl im Sommer in Basel oder bei GC übernehmen.»

Der Schweizer Sportpsychologe Alexander Scherz sagt zu Seoanes Erfolg: «Er hat das Vertrauen der Klubleitung und in der Vergangenheit herausragende Leistungen im Nachwuchs des FCL erbracht, so dass die Spieler grossen Respekt und Bewunderung haben. Und allein das kann die Psyche der Akteure positiv beeinflussen.» Die Ergebnisse seit seinem Antritt dürften ihm zusätzliches Selbstvertrauen gegeben haben, welches sich im Idealfall auch auf die Mannschaft übertrage, meint Scherz. Er fügt an: «Da dies seine erste Station im Profibereich ist, kann er auch mit einer gewissen Lockerheit an seine Arbeit gehen, weil er nichts zu verlieren hat.»

«Trainerentlassung ist für folgende Ergebnisse egal»

Als Sportpsychologe liefert Scherz Trainern neben Denkanstössen vor allem praktische Anleitungen, um seine Ressourcen auf allen Ebenen optimal einzusetzen. «Es gilt immer die aktuelle Situation zu analysieren, dem Trainer die besten und wirkungsvollsten Methoden vorzustellen, sie gemeinsam zu üben und in den Trainingsalltag und die Wettkampfsituation zu integrieren», sagt Scherz. Dabei geht es oft um typische Führungs-Themen wie die Kommunikation im Team, das Teambuilding oder auch die Verbesserung der Sozialkompetenz.

Was bedeutet ein Trainerwechsel aus psychologischer Sicht? «Ein Trainerwechsel bringt nur etwas, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Spielern und Trainer zerstört war», so Scherz. Nur wegen fehlenden Punkten oder schlechten Ergebnissen würden solche Massnahmen keinen Sinn machen. Untersuchungen haben gezeigt: «Ob man einen Trainer entlässt oder mit ihm weiterarbeitet, ist für die folgenden Ergebnisse reichlich egal.»