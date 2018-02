Die Luzerner Fasnacht ist wieder erwacht

Bildstrecken So schön ist die Luzerner Fasnacht Die Lozärner Fasnacht bei 20 Minuten



SchmuDo, 8. Februar:

Livestream zum Urknall und Fötzeliregen (ab 5 Uhr) / Livestream zum Fritschi-Umzug (ab 14 Uhr) – und natürlich kurze Zeit danach die Videos davon.



Güdismontag, 12. Februar: Livestream Tagwache Wey-Zunft (ab 6 Uhr) und Live­stream Wey-Umzug (ab 14Uhr). Und natürlich auch hier: Videos, damit man sich das rüüdige Treiben immer wieder anschauen kann.



Güdisdienstag, 13. Februar:

Stream Monstercorso (ab 19.30 Uhr), danach das Video davon.

An der Lozärner Fasnacht geht es am Güdismontag wieder lautstark zu und her: Mit der Wey-Tagwache läuteten die Fasnächtler die zweite Hälfte der Fasnacht ein. Seit 6 Uhr wird in der Stadt Luzern wieder gefeiert, Guuggenmusigen ziehen schränzend durch die Gassen und geben Platzkonzerte. Weiterer Höhepunkt des Güdismontags ist der Umzug der Wey-Zunft, der am Nachmittag um 14 Uhr beginnt. 20 Minuten ist für sie live dabei.

