Bis zum Kapitän der SGV ist es ein weiter Weg

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) hat am Dienstag im Rahmen einer Feier den Schiffsführern Michael Stadler (53) und Michel Scheurer (48) den Ehrengrad Kapitän verliehen. Als äusseres Zeichen wurde ihnen der sogenannte «Weisse Hut» übergeben. Im berühmten Buch der «Kapitäne vom Vierwaldstättersee» werden Stadler und Scheurer die Nummern 110 und 111 erhalten.

Angehende Schiffsführer fangen ganz unten an

Bis ein Schiffsführer diesen begehrten Ehrengrad verdienen kann, muss er sich mindestens 20 Jahre in verschiedenen Positionen hoch arbeiten. So etwa auch Michel Scheurer, der seit Dezember 2011 als Leiter Produktion und Chefkapitän bei der SGV die Verantwortung über das gesamte nautische Personal wahrnimmt. Die Ausbildung führt zwingend vom Matrosen über den Kassier zum Motorschiffsführer verschiedener Kategorien, um schliesslich auf den Dampfschiffen eingeführt zu werden.

Ein Kapitän muss Schiff und Mannschaft im Griff haben

Scheurer war vor seinem Wechsel zur SGV für die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft tätig. Seit dem 30. Juni 2016 ist er befähigt, die Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee zu fahren. «Dies ist die Krönung der Schifffahrt», sagt Scheurer, der alle Dampfschiffe der SGV fährt. Von 65 Schiffsführern würden nur elf auf Dampfschiffen eingesetzt, weil diese schwieriger zu manövrieren sind als Motorschiffe. «Es ist faszinierend, die alten historischen Dampfschiffe über den See zu fahren. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit dem Maschinisten und die Technik der Schiffe», sagt Scheurer weiter. «Ein Kapitän sollte ein guter Gastgeber sein, auf die Kunden eingehen können und das Schiff und die Mannschaft immer im Griff haben.»

Auch für Ausbildungen und Schiffsbauten zuständig

Scheurer gelang es, sein Hobby zum Beruf zu machen: «Es ist ein spannender Beruf mit viel Abwechslung und Kontakt zu den Passagieren. Ausserdem bin ich in der Natur unterwegs und auch noch mein eigener Chef.» Scheurer ist in der Hochsaison aber nur an ein oder zwei Tagen mit dem Dampfschiff unterwegs, weil er bei der SGV auch noch Personal ausbildet oder an Neu- und Umbauprojekten von Schiffen beteiligt ist.

So etwa auch am neuen Motorschiff, das Ende Mai die Stationen Kehrsiten-Bürgenstock anfahren wird. Bei der MS Diamant gab er etwa die Inputs, dass es im Innern des Schiffes genügend Plätze für Events gibt und war dafür besorgt, dass das Schiff für den Antrieb rund 20 Prozent weniger Diesel benötigt, als die übrigen Schiffe.

SGV verleiht Ehrengrad seit 1837

Bei der SGV werden verdiente Schiffsführer seit dem 20. September 1837 mit dem Ehrengrad Kapitän ausgezeichnet. Mit Stadler und Scheurer zählt die SGV nun zehn Kapitäne. Michael Stadler ist im Kanton Uri aufgewachsen und seit 1991 bei der SGV. Stadler war 2009 für die Inbetriebnahme des Katamarans Cirrus verantwortlich, wobei er grösstenteils auch für die Instruktion der Schiffsführer aufkam. Dampfschiffe fährt er seit Mai 2014.