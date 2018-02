Die grosse Liebe am Skilift kennenlernen

Wer das Glück in der Liebe sucht, muss manchmal neue Wege gehen. Oder fahren. Das zeigt sich zurzeit beim Speeddating am Skilift in Rothenthurm, wo Singles sich auf der sieben Minuten langen Liftfahrt kennenlernen.

«Das Interesse an unserem Speeddating der anderen Art steigt fortlaufend, vermutlich gerade weil es viel lockerer und unkomplizierter zu- und hergeht als bei herkömmlichen Speeddatings», sagt Patrik Marty, Geschäftsführer vom Organisator Heart2Find. Weil es mit Konventionen bricht, ist das Speeddating am Skilift bei vielen beliebt – auch bei reiferen Menschen, so die Veranstalter.

Sieben Minuten Skilift

Das Speeddating am Skilift hat nicht viel gemeinsam mit anderen Dating-Veranstaltungen, die meist in einem Lokal stattfinden, wo von Tisch zu Tisch gewandert wird. Einzig die Zeit zum Kennenlernen, sieben Minuten, sind gleich lang. Nach der gemeinsamen Fahrt gibt der Teilnehmer unabhängig vom Partner diskret an, ob er von der soeben kennengelernten Person mehr erfahren möchte.

Beruht dies auf Gegenseitigkeit, erhalten beide am nächsten Tag die E-Mail-Adressen. «Wir treffen uns vorher zu Kaffee und Gipfeli, ausserdem essen wir nach dem Dating alle gemeinsam zu Mittag», so Patrik Marty. «So kann man sich auch ausserhalb des vorgegebenen Rahmens etwas beschnuppern.»

Speeddating nach Alter

Auch Homosexuelle können ihre grosse Liebe am Lift kennenlernen. Die Organisatoren haben sich der steigenden Nachfrage angepasst. Damit das Speeddating den zeitlichen Rahmen nicht sprengt, arbeiten sie nun mit Kategorien nach Alter. Kurzfristig ins Leben gerufen haben sie ausserdem ein weiteres Dating, das sich vor allem an Männer über 50 richtet, und zwar am Samstag, 3. März.

(jas)