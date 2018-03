«‹Mundaun› ist ein unheimliches Abenteuerspiel, das in einer düsteren Alpenwelt angesiedelt ist», sagt Entwickler Michel Ziegler. So viel sei verraten: «Nach der Nachricht des plötzlichen Todes seines Grossvaters in einem Brand macht Curdin den Aufstieg in dessen Bergheimat ‹Mundaun›», erzählt Ziegler. Dort findet er sich in einer urtümlichen Welt wieder. «Doch die Idylle trügt.» Seltsame Wesen streichen durch die Berglandschaft und auch die Bergbevölkerung verhalte sich eigenartig.

Dieses Schweizer Game wird von Hand gezeichnet

Speziell ist der Entwicklungsprozess des Spiels: «Die Spielwelt und ihre Inhalte werden ganz gewöhnlich in einer 3-D-Modelling-Software entworfen», sagt Ziegler. «Die sogenannten Texturen, also die Grafiken, die dann auf das 3-D-Modell projiziert werden, werden dann von Hand mit Bleistift auf Papier gebracht.» Danach werden die Zeichnungen digitalisiert: Zusammen mit dem 3-D-Modell ergeben sie das Endprodukt. Manchmal brauche es mehrere Anläufe, weil nicht immer vorauszusehen sei, wie die Zeichnung in 3-D aussieht.

«Honorable Mention» an Games Developers Conference

Ein Aufwand, der sich gelohnt hat: An der kürzlich zu Ende gegangenen Game Developers Conference (GDC) in den USA wurde «Mundaun» mit einer «Honorable Mention» ausgezeichnet. Ziegler freut sich: «Es ist eine Bestätigung, dass das Spiel, trotz oder sogar wegen seines Szenarios auch international eine grosse Anziehungskraft hat.» Der Entwickler war selbst an der GDC anwesend und habe viel positives Feedback erhalten.

Das Spiel erinnert in seiner Machart an vergangene Zeiten: «Mich faszinierte schon immer unser düsterer Sagenschatz», sagt der Entwickler. Die eigentümliche Stimmung der Sagengeschichten nahm Ziegler als Ausgangspunkt. «Jeremias Gotthelfs ‹Schwarze Spinne› und die Ästhetik alter Fotos vom Alltag in den Bergen waren weitere wichtige Referenzpunkte.»

Spiel erscheint im Herbst

Entwickelt hat Ziegler vom Luzerner Entwicklerstudio Hidden Fields das Spiel grösstenteils alleine, jedoch arbeite er auch mit einem Musiker und einer Autorin zusammen. «Die Entwicklung ist sehr aufwändig und läuft seit Herbst 2014 praktisch in Vollzeit.» Finanziert werde das Spiel zum Grossteil privat, rund 20 Prozent wurden durch Stiftungen und Unterstützerbeiträge übernommen.

Erscheinen soll das Spiel im kommenden Herbst für PC/Mac und für die Xbox One. Auch auf der Downloadplattform Steam soll das Spiel erscheinen.

Zeichnungen für die Texturen (Video: Hidden Fields)



(gwa)