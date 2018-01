Luzern macht Dampf für Durchgangsbahnhof

Für die Stadt Luzern ist der Durchgangsbahnhof von zentraler Bedeutung. In seiner Stellungnahme zum Botschaftsentwurf für den Ausbauschritt der Bahninfrastruktur 2030/2035 fordert der Stadtrat den Bund auf, den breit akzeptierten Ausbau der zentralen Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr in der Zentralschweiz voranzutreiben.

Umfrage Was halten Sie vom Durchgangsbahnhof Luzern? Gute Idee, sollt man vorantreiben.

Das interessiert mich nicht.

Nichts, ich war von Anfang an gegen einen Tiefbahnhof.

Öffentlicher Verkehr nimmt bis 2030 um 40 Prozent zu

Die Verkehrsplaner gehen davon aus, dass die Mobilitätsnachfrage im Kanton Luzern beim öffentlichen Verkehr bis 2030 um 40 Prozent zunimmt. In der Agglomeration dürften die Werte aufgrund der Verdichtungsstrategie noch höher ausfallen. Dieses Wachstum könne in Übereinstimmung mit der städtischen Mobilitätsstrategie nur bewältigt werden, wenn die Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs massiv erhöht werde, teilt die Stadt Luzern am Freitag mit.

Die Stadt sei allein nicht in der Lage, die enormen Herausforderungen in der Mobilitätsbewältigung zu lösen. Im öffentlichen Schienenverkehr blockiert der Kapazitätsengpass im Bahnhof Luzern den Angebotsausbau im Fernverkehr, wie beispielsweise der Viertelstundentakt nach Zürich und im Regionalverkehr der Viertelstundentakt der S-Bahn Luzern.

Drittgrösster Bahnhof der Schweiz

Der Ausbau des Bahnhofs Luzern – des drittgrössten Bahnhofs der Schweiz – zu einem Durchgangsbahnhof sei für die schweizerische Schienenmobilität einen Quantensprung. Er sorge für mehr Züge, kürzere Fahrzeiten und neue Direktverbindungen sowohl auf der Nord-Süd- als auch auf der Ost-West-Achse. Das Projekt sei damit auch eine Investition in den Wirtschaftsraum Zentralschweiz, der im schweizerischen Vergleich überdurchschnittlich wachse, teilt die Stadt Luzern mit.

(sw)