Aileen (11) singt mit Nickelback auf der Bühne

Aileen ist ein grosser Fan der kanadischen Gruppe Nickelback. Am vergangenen Dienstag besuchte sie mit ihren Eltern das Konzert der Band im Zürcher Hallenstadion und war ganz vorne mit dabei. Und: Aileen war für den Gig gut vorbereitet. Im Vorfeld des Konzerts lernte sie den Text des Hits «Rockstar» auswendig und gestaltete ein Plakat, wo in grossen Buchstaben geschrieben stand: «I Wanna Sing Rockstar With You! Please.»

Dies entging dem Gitarristen Ryan Peake nicht: Bevor der zwölfte Song des Konzerts angespielt wurde, fragte Peake übers Mikrofon, wie alt sie sei. Obwohl der Sänger noch etwas zögerte, holte die Band Aileen auf die Bühne. «Ich war mega aufgeregt und bin fast in Ohnmacht gefallen», sagt Aileen im Rückblick. Weil der Song nicht ganz jugendfrei ist, holte die Band noch das Einverständnis des Vaters, ob sie mitsingen darf. Dann ging es los.

Aileen: «Es war schon komisch, vor 10'000 Leuten auf der Bühne zu stehen und zu singen.» Wie in einem Video, das auf Social Media kursiert zu sehen und zu hören ist, kann Aileen ihren Auftritt trotz Nervosität geniessen und lacht ins Publikum – und auch Sänger Chad Kroeger hat sichtlich Spass. Und das Publikum feiert die junge Sängerin für ihren Auftritt.

Aileen hat auch Imagine Dragons im Visier

Nach dem Auftritt gab es noch ein Foto mit der Band und den applaudierenden Besuchern im Hintergrund, wie der «March-Anzeiger» berichtete. Allerdings sind die stolzen Eltern noch nicht im Besitze des Bildes, stehen aber in Kontakt mit dem Management der Band.

Rückblickend bezeichnet Aileen den Auftritt als «Riesen-Highlight». Das Mädchen, das auch Schlagzeug spielt, freut sich ausserdem über ein Geschenk des Nickelback-Drummers Daniel Adair: «Er hat mir seine Sticks geschenkt, die ich jetzt benütze.» Ob Aileen künftig Schlagzeugerin oder Sängerin werden will, kann sie noch nicht sagen. Falls es aber mit der Profi-Musiker-Karriere nicht klappen sollte, möchte sie im Zoo als Tierpflegerin arbeiten.

Bis es soweit ist, hat Aileen ja auch noch etwas Zeit und die verbringt sie mit Kampfsport oder als Aktive bei der Jugendfeuerwehr. Und als nächste Bühne hat sie jene der amerikanischen Rockband Imagine Dragons im Visier. Als nächstes geht es am Mittwoch aber zunächst mal mit ihren Eltern ans Konzert von Bryan Adams. Wieder im Hallenstadion übrigens. Und um ganz vorne mit dabei zu sein, wird die Familie schon am Mittag anstehen.