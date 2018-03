Unfall-Lenker nach Fahrerflucht gefasst

Am Mittwoch kurz nach 5.30 Uhr wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass im Gebiet Grünenboden in Hofstatt in Luthern eine verletzte Frau auf der Strasse aufgefunden wurde. Vor Ort fanden die Polizisten eine schwer verletzte Fussgängerin vor.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Der Mann, der sie zuvor angefahren hatte, fuhr einfach weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. In der Folge suchte die Polizei Zeugen. Nun konnte die Polizei den gesuchten Autofahrer ermitteln. Wie sie am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus der Region.

Das Auto wurde sichergestellt und der Fahrausweis wurde dem Mann abgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die 44-jährige Frau beim Unfall lebensbedrohlich verletzt.



(dag)