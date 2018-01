Verkehrshaus beerdigt das Familienticket

Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern hat am 1. Januar 2018 eine neue Preisliste eingeführt. «Attraktive Kinderpreise» ersetzen das bisherige Familienticket. «Mit den neuen Preisen will das Verkehrshaus in Luzern dem gesellschaftlichen Wandel des Familienbegriffs gerecht werden und den Ticketverkauf vor Ort, online und im Ausland optimieren», heisst es in einer Mitteilung.

Noch sind Vergünstigungen für Familien in der Schweizer Museenlandschaft verbreitet. Sowohl der Basler als auch der Zürcher Zoo bieten Familientickets für Erwachsene respektive Lebenspartner und ihre Kinder. Auch das Olympia-Museum in Lausanne, der Gletschergarten in Luzern, das Freilichtmuseum Ballenberg, das Château de Chillon in Montreux oder das Winterthurer Technorama kennen Verbilligungen für Erwachsene mit Kindern.

«Schwierige und unangenehme Situationen»

Das Verkehrshaus hatte das Familienticket vor 15 Jahren eingeführt – es basierte auf dem klassischen Familienbegriff. «Es hat sich nun herausgestellt, dass die Handhabung der Familiendefinition zu längeren Verkaufsgesprächen und Warteschlangen geführt hat», sagt André Küttel, Leiter Marketing und Verkauf des Verkehrshaus der Schweiz. Die Probleme mit dem Familienticket hätten sich etwa dadurch gezeigt, dass es kaum eine Kontrollierbarkeit gab und es an der Kasse oftmals zu «schwierigen und unangenehmen Situationen» kam. «Wir haben die Kasse angewiesen, kulant zu sein. Dennoch wollen wir von solchen Diskussionen wegkommen», so Küttel. Auch Missbrauch des Familientickets sei vorgekommen.

Transparenz auf beiden Seiten

Die heute vorherrschenden Familienverhältnisse erschwerten zudem den Online-Verkauf, da es vermehrt Patchwork- und Regenbogenfamilien gebe. Eltern wohnen zum Teil nicht mehr an der gleichen Adresse wie die Kinder, Kleinfamilien bilden die Mehrheit und Teilzeit-Beschäftigungsmodelle führen dazu, dass nicht mehr Vater und Mutter gleichzeitig die Freizeit mit den Kindern verbringen, so Küttel weiter. «Zudem waren bisher Alleinerziehende gegenüber Familien benachteiligt, weil sie vom Familienticket nicht profitieren konnten.»

Das sind Gründe, warum nach Alternativen gesucht wurden und das Familienticket nun durch eine «vereinfachte Preisstruktur» ersetzt wurde. Das neue Preismodell basiert auf der Grundlage «eine Person = ein Eintrittspreis». So entstehe eine Transparenz auf beiden Seiten.

«Familien sind und bleiben sehr wichtige Zielgruppe»

Alleinerziehende kommen mit dem neuen Preismodell nun günstiger weg. «Für die klassische Familie wird es etwas teurer», sagt Küttel. Nicht Mehrumsatz stehe aber im Vordergrund, sondern die Vereinfachung des Preissystems. Der Einzeleintritt für Kleinkinder bis sechs Jahre ins Museum bleibt gratis. «Die Familien sind und bleiben für uns eine sehr wichtige Zielgruppe», betont Küttel. Durch die vereinfachte Preisstruktur können Besucher schneller bedient werden, ist sich Küttel sicher. Auch der Online-Verkauf soll dadurch einfacher werden.

Teurer für Familien, günstiger für Alleinerziehende

Heute zahlen nun Erwachsene 32 Franken für den Museumseintritt, Kinder über sechs und unter 16 Jahren 12 Franken. Für eine Familie mit zwei Kindern in diesem Alter kostet der Museumseintritt also 88 Franken. Zum Vergleich: Das abgeschaffte Familienticket kostete 65 Franken, die Anzahl Kinder war unbegrenzt.

Früher zahlte eine erwachsene Person 30 Franken, Kinder unter 16 Jahren 15 Franken. Ging ein Erwachsener früher alleine mit zwei Kindern ins Museum, wurden 60 Franken fällig. Heute bezahlt diese Gruppe 56 Franken.

Eine vollständige Übersicht zu den verschiedenen Preisen für Tagespass, Museumseintritt und Planetarium des Verkehrshauses finden Sie hier.

