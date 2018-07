Federer verkauft seine Villa für 5,4 Millionen

Seit November 2017 stand das Haus von Roger Federer an der Studenbühlstrasse zum Verkauf. Die Wollerauer hofften umsonst auf Federers Rückkehr in den Kanton Schwyz.

In den letzten Tagen ist nun das «Grundstück Nummer 1187, Schwalbenboden, zwei Gebäude, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche» in der Gemeinde Wollerau verkauft worden. Beim Käufer handelt es sich um eine finanzkräftige Persönlichkeit aus dem Kanton Zürich, wie der «March-Anzeiger» und das «Höfner Volksblatt» schreiben.

Verkauf kommt nicht unerwartet

Wenige Monate nachdem Federer das Schwyzer Haus erwarb, wurde das Nebengrundstück zum Verkauf aufgegeben. Anfangs schien sich auch Federer für das Grundstück zu interessien, schliesslich erhielten die einheimischen Sager + Partner Architektur und Immobilien GmbH und die Gebr. Frey AG den Zuschlag für 8,65 Millionen Franken. Bald nach Bekanntwerden dieses Verkaufs wurde das Federer-Grundstück auf verschiedenen Portalen für 5,4 Millionen Franken ausgeschrieben.

Federers gab zuletzt im Februar 2014 den Kanton Schwyz als Wohnsitz an. Damals wohnte der Tennisstar mit seiner Familie in einem 3,5-Zimmer-Apartment im Nachbardorf Bäch. Zurzeit findet sich sein Heimatschein in bündnerischen Valbella – wo sein luxuriöses Ferienhaus steht.

(tk)