Fieseler Storch soll wieder auf Gletscher landen

Der Fieseler Storch war ein Aufklärungsflugzeug der Schweizer Luftwaffe mit extrem kurzen Start- und Landestrecken (STOL). 1946 waren zwei Maschinen an einer legendären Rettungsaktion am Gauligletscher beteiligt. Dort bargen die Einsatzkräfte bei der ersten alpinen Luftrettung der Welt zwölf Insassen einer abgestürzten C-53 Dakota der US Air Force, die alle den Absturz überlebt hatten.

Zum 70-jährigen Jubiläum war eine Nachstellung des Rettungsfluges geplant. Dieser hätte im November 2016 stattfinden sollen. Doch das Wetter spielte damals nicht mit: «Wir hatten damals einige Föhntage, welche die Nachstellung des Rettungsfluges verunmöglichten», sagt Reiner Vondruska, Präsident des Vereins Storchenfreunde, der das Flugzeug restaurieren liess.

Landung auf Gletscher bewilligungspflichtig

Nun soll es dieses Jahr klappen, wie die «Zentralschweiz am Sonntag» berichtet. «Geplant ist der Flug im Herbst bei genügend Schnee und guten Wetterbedingungen», so der Präsident. Es seien viele Hürden, die man nehmen müsse, bis die Aktion zustande kommt. Einerseits liegt auf dem Gauligletscher nicht das ganze Jahr genügend Schnee, anderseits sei es auch ein aufwändiger Behördengang: Für die Landung auf dem Gauligletscher braucht es eine Sonderbewilligung, weil sich dieser in einem Naturschutzgebiet befindet. Schweizweit sind Landungen nur gerade auf sechs Gletschern erlaubt. «Es ist nicht einfach ein geeignetes Datum zu finden,» so Vondruska.

Doku zur Rettungsaktion (Quelle: Youtube/NZZ Format)



Totalrestauriert und neu bespannt

Die Restaurationsarbeiten am Fieseler Storch A-97 sind abgeschlossen. Die Maschine wurde komplett zerlegt, repariert, wieder zusammengebaut und neu betucht. Das alte Flugzeug wurde mit einem Kunststoffgewebe neu überzogen, das reissfester ist als die originale Baumwolle. Tausende von Arbeitsstunden wurden investiert. «Mehrere Spezialisten haben über ein ganzes Jahr daran gearbeitet», so der Flugzeugfan. Die Arbeiten fanden grösstenteils im Ausland statt. In Deutschland war der einzige Experte für den Flugmotor im Einsatz, in Polen wurde die ganze Maschine von zertifizierten Fachleuten zerlegt und wieder zusammengesetzt.

Die Nachstellung des Rettungsfluges ist eine kostspielige Aktion, die von Gönnern aus der Aviatikszene mitfinanziert wird.

Dutzende Testflüge

Bis heute gab es dutzende Testflüge: Diese seien absolut notwendig, um die Maschine eingehend zu erproben und einzufliegen. Geflogen wird der mit Skis bestückte Typ Storch Fi 156 von erfahrenen Piloten der Schweizer Gletscherflug Vereinigung, die dafür speziell ausgebildet sind.

Bevor der Fieseler Storch mit der Nummer A-97 wieder flugfähig gemacht wurde, befand er sich über 50 Jahre im Verkehrshaus der Schweiz. 2015 wurde er dort für die Renovierung abtransportiert.

Der Abtransport aus dem Verkehrshaus. (Quelle: Youtube/Bildrausch GmbH Köln)



(sw)