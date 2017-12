Alle Fischer wollen an den Lungerersee

Bereits im ersten Betriebsjahr 2011 wurden knapp zehn Tonnen fangreife Regenbogenforellen im Lungerersee eingesetzt. Die Besatzmenge stieg in den folgenden Jahren bis auf heute rund 35 Tonnen pro Jahr an. Sehr zur Freude von Alain Schmutz, Leiter Abteilung Umwelt des Kanton Obwalden: «Anfänglich waren wir etwas skeptisch, doch nun ist die Freude gross. Ein grosser Dank geht an die Lungerersee AG, die den Betrieb ausgezeichnet führt.»

Grosse Patentnachfrage

Grund für die Mengenerhöhung der eingesetzten Fische sind die Anzahl verkaufter Patente. «Die Nachfrage ist sehr hoch», sagt Schmutz. Die Zahl der Patentverkäufe nahm von anfänglich 160 Jahres- und 4300 Tagespatenten auf über 600 Jahres- und rund 17'000 Tagespatente im Jahr 2016 zu. Aus den eingegangenen Fangstatistiken ist bekannt, dass mindestens 90 Prozent der eingesetzten Fische wieder gefangen werden.

Etwa zwei Drittel der Fischer stammen nicht aus dem Kanton Obwalden selbst, sondern reisen von der übrigen Schweiz und gar dem Ausland an. «Viele reisen aus der Deutschschweiz an, manche sogar aus Süddeutschland», so Schmutz. Das Fischerparadies habe somit sicher auch neue Gäste angezogen und einiges zur besseren Bekanntheit von Lungern beigetragen. Trotz der intensiven Bewirtschaftung sind bis heute keine wesentlichen Beeinträchtigungen der einheimischen Pflanzen- und Tierwelt bekannt.

Parkplatzproblematik

Die riesige Nachfrage kommt doch etwas überraschend, sagt Schmutz: «Wir haben damit nicht gerechnet.» Der grosse Erfolg führt aber auch zu Schwierigkeiten: Die zahlreichen Fischer verursachen zusätzlichen Verkehr und finden zeitweise keine Parkplätze: «Einige parkieren auf dem Trottoir und behindern so die Fussgänger», so Schmutz weiter.

Diese Parkplatzengpässe sind auch der Lungerersee AG nicht entgangen. «Heute ist es so, dass bei viel Betrieb ein Bauer seine Wiese zur Verfügung stellt», sagt Vizepräsident Willy Walker. Dies ist jedoch keine langfristige Option. Er spricht von einer politischen Frage: «Ich erhoffe mir, eine Lösung mit der Gemeinde Lungern zu erzielen.» Weiter wurde ein Kombiangebot mit dem Zug geprüft. «Wir haben dazu eine Umfrage bei den Fischern lanciert», so Walker. Das Ergebnis fiel jedoch ernüchternd aus. Die Mehrheit bevorzugt es, mit dem Auto anzureisen. «Gründe dafür sind einerseits die Ausrüstung, die sie mitbringen, anderseits ist es suboptimal mit vielen gefangenen Fischen in den Zug zu steigen», so Walker weiter.

Regenbogenforellen aus Nordmerika

Bereits in den 1990er-Jahren hatten die Lungerer Fischer den Wunsch geäussert, im Lungerersee eine attraktive Fischerei aufzubauen. Die Idee war, grosse Mengen an Regenbogenforellen einzusetzen. Diese Fischart stammt ursprünglich aus Nordamerika. Sie wächst schnell und ist anpassungsfähig und daher als Besatzfisch für die Angelfischerei sehr beliebt.

Nach Erhalt der notwendigen Bewilligung des Bundes und einigen Jahren mit probeweisen Einsätzen von Regenbogenforellen schloss der Regierungsrat 2010 mit dem Einwohnergemeinderat Lungern die Vereinbarung zur Übertragung der fischereilichen Teilnutzung des Lungerersees ab. Die Einwohnergemeinde gründete anschliessend die Lungerersee AG, welche unter dem Namen Fischerparadies Lungern am 1. Januar 2011 den Betrieb aufnahm.