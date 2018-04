Flammen greifen von Auto auf Haus über

Am Samstagmorgen ist in einem Quartier in Pfäffikon SZ ein Auto ausgebrannt. Die Flammen griffen danach auf ein nebenstehendes Haus über. Dabei entstand Totalschaden am Personenwagen und erheblicher Sachschaden am Haus.

Verletzt wurde laut der Kantonspolizei Schwyz niemand. Sie hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(sda)