Flüügerchilbi mit vielen Attraktionen

Da schlägt das Herz der Aviatiker und Freunde der Action höher: Am Samstag, 30. Juni steigt beim Flugplatz in Beromünster die traditionelle Flüügerchilbi. Im Zentrum stehen die Helikopter: Allen voran das Super Puma Display Team der Schweizer Luftwaffe, das eine Flugshow zeigt. Ebenfalls interessant dürfte der einizige Polizei-Helikopter der Schweiz sein für die Zuschauer. Los gehts auf dem Flugplatz Beromünster schon früh am Samstagmorgen: Ab 8 Uhr starten die Piloten zu den beliebten Rund- und Schnupperflügen mit Motor- und Segelflugzeugen sowie Helikoptern.

Zu sehen ist auch die Spezialeinheit Luchs der Luzerner Polizei, die an der Flüügerchilbi ihr Können zeigt. Die Sondergruppe Luchs wird etwa bei heiklen Festnahmen oder zur Befreiung von Geiseln aufgeboten und schützt Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

Zum Abschluss der Chilbi erfolgt um 18.30 Uhr ein Ballon-Massenstart.

(sda)