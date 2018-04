Sie geht Wühlmäusen an den Kragen

Eine Bäuerin und sechs Bauern haben sich am Donnerstag auf einem Hof etwas ausserhalb von Oberdorf NW versammelt – in Gummistiefeln und Regenjacken. Sie wollen auf Mäusejagd gehen.

Gespannt warten alle auf Kathrin Hirsbrunner, eine professionelle Feldmauserin, die helfen kann, wenn es um Wühlmäuse und Maulwürfe geht, wie sie auf ihrer Website schreibt. Sie leitet das Seminar, das vom Nidwaldner Bauernverband organisiert wurde.

Die 61-Jährige ist aus Merligen im Kanton Bern angereist. Vor Kursbeginn läuft sie das Feld des Geschehens ab. Sie will wissen, ob hier auch tatsächlich genügend Mäuse wühlen, um den Kurs durchzuführen.

Sie wirkt etwas ungeduldig. Denn da, wo sie mit den Kursteilnehmern hätte das Feld leermausen wollen, ist das Gras bereits zu hoch gewachsen. «Dies erschwert die Mäusejagd», sagt sie. Während sich ein Bauer auf die Suche nach einem geeigneten Stück Land macht, schleicht sich eine Katze an. Als würde sie etwas wittern.

Nachfolgerin des letzten Feldmausers

Hirsbrunner beginnt den Kurs und will wissen, wer weshalb hier ist. «Ä hüüfe Müüs» habe er auf seinen Feldern, sagt ein Bauer. Ein anderer spricht gar von einer Plage. Und nochmal einer sagt, er sei «gwundrig» und er habe schon immer gemaust.

Alles nichts Neues für die Feldmauserin. Seit sie 2006 professionell Wühlmäuse fängt, stehen ihre Kunden stets vor den gleichen Problemen: Die Mäuse sind da, wo sie Futter finden. Hirsbrunner hilft Landwirten, Obstbauern und Hobbygärtnern.

Der besondere Bezug zu den kleinen Tieren wurde Hirsbrunner nicht in die Wiege gelegt. Feldmauserin wurde sie durch Zufall. Sie wollte sich beruflich neu orientieren und suchte eine Arbeit mit viel Bewegung an der frischen Luft. Als sie hörte, dass der letzte Feldmauser im Land gestorben war, wusste sie: «Ich übernehme.»

Ohne Gift und Köder

Hirsbrunner öffnet den Kofferraum ihres Autos, wo sich ihre gesamte Arbeitsausrüstung befindet. Gummistiefel, Handschuhe, Lochschneider, Absteckfähnchen und – ganz wichtig: ihre Superkatzen, die sogenannten Topcat-Fallen. Sie arbeitet ohne Gift und Köder.

Hirsbrunner jagt vor allem Wühlmäuse. Sie sehe es dem Boden an, wo eine gegraben habe. Dort sucht sie dann den Laufgang, gräbt ein Loch, setzt die Falle und früher oder später laufe die Maus direkt hinein. «Mäuse mögen keinen Durchzug», sagt sie, die auch den Rhythmus der Maus kennt: «Drei Stunden aktiv, drei Stunden passiv.»

Je mehr Gras, desto mehr Sex

Der praktische Teil geht los. Die Kursteilnehmer werden mit Jagdutensilien ausgerüstet und suchen als Erstes nach den Laufgängen. Der Zeitpunkt ist günstig für die Mäusejagd, im Frühling, vor der Paarungszeit, sollten sie getötet werden. «Die sexuelle Aktivität der Mäuse wird mit dem Graswachstum gefördert», sagt Hirsbrunner.

Wer auf Mäusejagd gehe, solle die Fallen nicht am Morgen stellen und sie erst am Abend kontrollieren. Das sei unproduktiv. Besser sei es, sie alle 20 bis 30 Minuten zu kontrollieren. Und sobald eine Maus gefasst sei, die Falle neu stellen. «Und vergesst nie, die Mausefallen mit einem Fähnchen zu kennzeichnen», mahnt sie die Kursteilnehmer. Zu leicht gingen sie im Gras verloren.

Die Beute erhalten Füchse zum Znacht

Gegen Mittag schnappt eine erste Falle zu. Kurz darauf noch eine und noch eine. Um sicher zu sein, dass die Maus tot ist, muss sie noch ruckartig durchgestreckt werden. Hirsbrunner fragt, wer das machen wolle. Niemand. Sie macht es, ohne mit der Wimper zu zucken.

Nun ist für die Seminarteilnehmer Mittagessen angesagt. Am Nachmittag dann dürften die 20 Fallen gefüllt sein. Und am Abend, auf der Heimfahrt, legt Hirsbrunner die Beute des Tages den hungrigen Füchsen am Waldrand zum Znacht bereit.



