Skyguide überprüft «Ufo» über Luzern

Littauerin sichtet Ufo über Luzern

Dieses Ufo sichtete eine Frau über Luzern am 14. März 2o18.

Umfrage Glauben Sie an ausserirdische Flugobjekte? Ja, sicher. Warum sollten wir die Einzigen sein im All?

Ausserirdisches Leben gibt es bestimmt. Aber diese Lebewesen werden kaum in Flugobjekten in Erdnähe gelangen.

Nein. Es gibt nur Menschen, Tiere und Pflanzen auf der Erde. Sonst ist da nichts. Gar nichts.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Den letzten Mittwoch wird eine Littauerin nicht mehr so schnell vergessen: Als sie kurz vor 19 Uhr gerade in der Küche war und aus dem Fenster schaute, erblickte sie am Himmel ein seltsames Objekt. Sofort holte sie ihre Sony-Kamera, zoomte ran und fotografierte das Spektakel.

«Flugobjekt» ist vielleicht der falsche Ausdruck für das, was die Leser-Reporterin gesehen hat. Es flog nämlich nicht: «Das Objekt mit dem Schweif stand einfach am Himmel, es bewegte sich zwei, drei Minuten gar nicht», sagt sie. Dann sei das Objekt plötzlich «wie rechts abgebogen und verschwunden», erinnert sich die Frau.

Phänomen wiederholte sich

Wenige Minuten später wiederholte sich das Spektakel – wieder sah die Littauerin ein unbekanntes Objekt am Abendhimmel, wieder mit Schweif. «Diesmal aber war das Phänomen nicht so lange zu beobachten wie beim ersten Mal.» Die Augenzeugin wohnt an der Benneneggstrasse in Littau, das unbekannte Objekt habe sie in Richtung Neuenkirch erblickt. «Ich habe aber keine Ahnung, wie weit weg es war.»

Gerne möchte die Frau nun wissen, was sie da am Himmel gesehen hat. An Ufos mit ausserirdischen Piloten glaube sie allerdings nicht. «Mein erster Gedanke war, dass es ein Meteorit gewesen sein könnte.» Nur: Warum stand das Ding dann still am Himmel?

Für Skyguide ist es ein «Ufo»

Auf Anfrage wusste man bei Skyguide am Sonntag noch nicht, um was es sich beim Objekt handeln könnte. Pressesprecher Vladi Barrosa, der die Bilder gesehen hat, sagt deshalb: «Im Fachjargon ist das ein Ufo, also ein bis zum jetzigen Kenntnisstand unidentifiziertes Flugobjekt.» Das heisse aber nicht, dass es sich um eine fliegende Untertasse oder ähnliches handle, sondern schlicht «um ein Objekt am Himmel, das noch nicht identifiziert ist.»

Er hat die Bilder bei Skyguide intern weitergeleitet, um zu klären, was da am Himmel zu sehen war, und schätzt, dass in den nächsten Tagen feststeht, um was es sich handelte. «Wir bekommen immer wieder solche Bilder zugeschickt. In der Regel können wir beantworten, was darauf zu sehen ist. Wenn wir Datum und Tageszeit haben, können wir auf Radarbildern herausfinden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort am Himmel war.» In der Regel handle es sich schlicht um normale Flugzeuge. «Auch in diesem Fall werden wir wohl herausfinden, was es war», sagt Barrosa.