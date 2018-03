Führerloser Bus MyShuttle erkundet Zug

Nun ist es soweit: In Zug verkehrt seit Sonntag der selbstfahrende Bus mit dem Namen MyShuttle. Das Fahrzeug absolviert während zwei Wochen die ersten Testfahrten auf der Strasse.

Bus erfasst die Route

Der Bus verkehrt zwischen der Metalli und dem Technologiecluster Zug. «Als erstes wird die Strecke erfasst. Der Bus fixiert Punkte wie beispielsweise Gebäude», sagt Brigitte Buchmann, Projektleiterin der Mobility. Dieses Erfassen der Route, genannt Mapping, verläuft unter der Aufsicht zahlreicher Aufsichtspersonen. «Diese sorgen für die Sicherheit auf der Strasse während der Testphase», so Buchmann.

Im Anschluss an dieses Mapping folgen weitere Tests: «Dabei geht es um das Tempo des führerlosen Busses und wir schauen, wie die Fahrt optimiert werden kann», sagt Buchmann. Geprüft werden die Reaktion des Shuttles auf das reale Umfeld und die tatsächliche Fahrtdauer mit Stopps an Haltestellen.

Shuttle soll dieses Jahr auf die Strasse kommen

Wenn diese Phase erfolgreich verläuft, wird der Pilotbetrieb erweitert, sagt Buchmann: «Auserwählte Testgruppen werden dann das Fahrzeug nutzen können.» Wann der führerlose Bus dann offiziell in den Einsatz kommt, kann die Projektleiterin heute noch nicht sagen: «Verlaufen die Tests positiv, so gehen wir davon aus, dass es noch dieses Jahr der Fall sein wird.» Der Bus bietet Platz für neun Personen, wovon sechs eine Sitzgelegenheit vorfinden.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von SBB, Mobility, Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Stadt Zug und Technologiecluster Zug. Ziel des Projekts ist es aufzuzeigen, wie selbstfahrende Shuttles sinnvoll in das Mobilitätsangebot der Stadt Zug integriert werden können, heisst es in einer Mitteilung der SBB.

«Bus soll als Ergänzung dienen»

Die SBB sieht den führerlosen Bus als Erweiterung im öffentlichen Verkehr: «Dieser Bus soll nicht im lokalen Verkehr in den Einsatz kommen, sondern als Ergänzung dienen», sagt Stephan Wehrle, Mediensprecher der SBB. Das Projekt in Zug sei ein Paradebeispiel und zeige eine künftige Nutzung des Shuttles: «Gedacht ist es, dass der Bus vom Bahnhof zu einer Firma oder einem Dienstleistungsbetrieb fährt», so Wehrle.

Eigentlich hätten die Test bereits letztes Jahr absolviert werden sollen. Doch weil der Bus zahlreiche Mängel aufwies und die Anforderungen nicht erfüllte, musste ein anderer Hersteller beauftragt werden. «Dies führte schliesslich zu Verzögerungen», sagt Wehrle.







