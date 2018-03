Geburtstagsfeier endet wegen Heizpilzen im Spital

Am Dienstagabend mussten in Flühli neun Personen wegen Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung in umliegende Spitäler überführt werden, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Betroffenen waren an einer Geburtstagsfeier, an der in abgeschlossenen Räumlichkeiten mit Heizpilzen geheizt wurde. Dies führte zu einem Sauerstoffmangel bei den Gästen. Beim Geburtstagskind handelt es sich um einen 50-jährigen Mann, der ebenfalls ins Spital musste. Am Mittwochmorgen wurde er aus dem Spital entlassen.



Total 16 Personen betroffen

Das Fest fand in einer Garage statt. Noch während des Fests waren die Heizkörper in den kaum durchlüfteten Räumen im Einsatz. Im Verlauf vom Abend litten erste Gäste an Schwindel, Erbrechen und Atemnot. Der Rettungsdienst 144 war mit sieben Teams im Einsatz. Auch die Rega und die Feuerwehr Flühli-Sörenberg wurden aufgeboten. Insgesamt 16 Personen wurden vor Ort ambulant betreut. 9 Personen wurden mit Anzeichen auf eine Kohlenmonoxidvergiftung in umliegende Spitäler geflogen. Die Branddetektive der Luzerner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet um Vorsicht mit Heizpilzen, besonders in geschlossenen, schlecht durchlüfteten Räumen. Immer wieder ereignen sich auf diese Weise tragische Unfälle. Besonders tückisch hierbei ist, dass man die Gefahr nicht kommen sieht. Der Entzug des Sauerstoffes ist bis auf eine eintretende Müdigkeit und Übelkeit kaum bemerkbar.



