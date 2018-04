Gefällt Ihnen Anja mit oder ohne Schminke besser?

«Make up vs. no make up»: So titelte Fitnessmodel Anja Zeidler aus Kriens LU ihr jüngstes Bild auf einem ihrer Insta-Accounts. Hashtag: #fürmehrrealitätaufinstagram.

Umfrage Gefällt Ihnen Anja Zeidler mit oder ohne Schminke besser? Geschminkt finde ich besser.

Ungeschminkt.

Sie sieht ohne und mit Schminke gut aus.

Die meisten Ihrer Follower haben eine klare Meinung, was sie davon halten: Beides schön, so der Tenor der Kommentare. Was ist Ihre Meinung dazu? Machen Sie mit in unserer Umfrage.

(20 Minuten)