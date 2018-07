Hausbrand behindert Zugverkehr bei Emmen

In Emmen LU ist in einem Haus in der Nähe von Bahngeleisen am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Bei dem Feuer wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand verletzt. Kurzzeitig war der Schienenverkehr auf der Linie Luzern-Sursee beeinträchtigt.

Die Meldung über die Flammen bei dem Gebäude an der Gerliswilstrasse unweit des Bahnhofs Emmenbrücke sei gegen 4.30 Uhr eingegangen, sagte eine Mitarbeiterin der Luzerner Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Betroffen vom Feuer seien zwei Balkone. Meldungen über Verletzte gebe es bislang keine. Die Feuerwehr stand im Einsatz.

Einschränkung: Emmenbrücke - Emmenbrücke Gersag https://t.co/21kgROlE7h– Railinfo SBB (@railinfo_sbb) 9. Juli 2018

Wegen des Brandes war laut Angaben der Bahnverkehrsinformation der Verkehr auf der Linie Luzern – Sursee zwischen Emmenbrücke und Gersag am frühen Morgen kurzzeitig eingeschränkt. Auch die Hauptstrasse war laut Polizei für den Löscheinsatz gesperrt.

(chk/sda)