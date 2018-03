Heftiger Unfall fordert weiteres Todesopfer

Mit seinem Auto ist ein 80-jähriger Autofahrer am Sonntag in einen Baum geprallt. Der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte, ist nun auch die 83-jährige Beifahrerin ihren schweren Verletzungen erlegen.

Der Autofahrer war am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr unterwegs von Gersau in Richtung Brunnen, als es zum tödlichen Selbstunfall kam. Das Auto kam dabei von der Strasse ab und prallte in den Baum.

