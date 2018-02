Heizteppich entfachte tödliches Feuer

Kurz nach 1.45 Uhr wurde am 11. Februar bei der Polizei ein Brand in einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in Schachen gemeldet. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand die untere Wohnung bereits in Vollbrand und das Feuer breitete sich auf die Wohnung im zweiten Stock aus.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Die 88-jährige Bewohnerin im ersten Stock konnte nur noch tot geborgen werden. Der Bewohner im zweiten Stock war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Die Luzerner Polizei konnte die Brandursache anhand des Spurenbildes im Wohnzimmer der verstorbenen Frau ermitteln: Das Feuer wurde durch einen Heizteppich ausgelöst, den das Opfer auf das Sofa gelegt hatte. Weil der Heizteppich durch die Flammen stark zerstört wurde, kann nicht abgeklärt werden, ob ein technischer Defekt oder die Strahlungswärme zum Brand führte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.