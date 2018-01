Hangrutsch bedroht Wohnhaus

Die Nässe war zu viel für diese Erdmassen: Am Sonntag ist in Altdorf ein Hang ins Rutschen geraten, unmittelbar vor einem Haus beim Utzigmattweg. Laut einem Leser-Reporter wird der Hang nun befestigt. Helikopter flogen am Nachmittag Barrikaden in das Waldstück. Arbeiter nahmen sie am Boden in Empfang und montierten sie.

Auf dem Video eines weiteren Leser-Reporters ist zu sehen, dass die Erdmassen unmittelbar vor einem fünfstöckigen Wohnhaus zum Stillstand kamen:



Ein Bewohner des Hauses sagte auf Anfrage, dass ein Schutznetz vor dem Haus das abgerutschte Material aufgehalten habe. Dies bestätigte Denis Dal Farra, Chef des Gemeindeführungsstabes. Der Alarm sei am frühen Sonntagmorgen eingegangen, Material der obersten Erdschicht sei abgerutscht. Bei der Abrissstelle befinde sich immer noch etwa 20 Kubikmeter Erdmaterial, das noch abrutschen könnte. «Deshalb wurde entschieden, die Schutzvorrichtungen am Hang zu montieren. Sollte noch was herunterkommen, wird das Material neben das Gebäude geleitet», sagte er. Am Montag ist im Gebiet mit Starkregen zu rechnen, am Morgen werde es eine neue Lagebeurteilung geben.

Die Arbeiten dauerten am Sonntag bis mindestens in die Dämmerung an. Zum Einsatz kamen neben dem Helikopter auch schwere Baumaschinen. Das Haus musste nicht evakuiert werden. Auch am Gebäude habe es keine Schäden gegeben.

(mme)