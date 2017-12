FCL trifft auf weltweit bestbezahlten Spieler

40 Personen in Blau-Weiss werden am 3. Januar in Kloten um 9.35 Uhr ein Flugzeug der Swiss besteigen und Richtung Marbella abheben: Die FCL-Delegation reist dann ins Trainingslager im Süden Spaniens. Die Mission: Vorbereitung auf den Abstiegskampf. Der FCL ist derzeit Zweitletzter, mit drei Punkten Vorsprung auf Sion.

Im Trainingslager in Spanien hat der FCL drei Testspiele abgemacht:

-13. Januar: Feyenoord Rotterdam

-16. Januar: Shanghai S FC (mit dem bestbezahlten Fussballer der Welt: Carlos Tévez)

-18. Januar: Lokomotive Moskau



Wenn der FCL wieder zuhause ist, stehen zwei weitere Testspiele an:

-23. Januar: Chiasso

-30. Januar: Rapperswil-Jona 1928



Der Abstiegskampf beginnt dann am 3. Februar mit dem Heimspiel gegen Lausanne.





Greenkeeper pflegen Fussballplätze

Mittlerweile ist es Tradition, dass der FCL die Rückrundenvorbereitung in der Gegend von Marbella verbringt. Neu ist dieses Jahr das Hotel: Logieren werden Mannschaft und Staff im Hotel VIK Gran Hotel Costa del Sol, das direkt am Meer liegt. Nach Marbella reist der FCL, weil dort beste Bedingungen herrschen, nicht wegen dem Wetter: «Wir erhalten auch immer wieder Angebote zum Beispiel aus den Emiraten, aber dort hat es kaum Testspielgegner. Zudem hat es in Marbella die besten Fussballplätze, denn dort gibt es viele Golfplätze, und deren Greenkeeper pflegen auch die Rasen der Trainingsfelder für Fussballer», sagt FCL-Sprecher Max Fischer.

Testspiel gegen teuersten Spieler der Welt

Vor Ort sind Teams aus der ganzen Welt, unter anderem der Shanghai Shenhua FC, gegen den der FCL ein Testspiel bestreiten wird. Dabei kommen es die Luzerner mit einem besonderen Spieler zu tun: Bei den Chinesen spielt der argentinische Superstar Carlos Tévez, der bestbezahlte Fussballer der Welt. Er verdient dort 38 Millionen Euro pro Jahr. Fast viermal so viel wie die gesamte Mannschaft des FCL kostet. «Für unsere Spieler ist es sicher speziell, sich mit Tévez messen zu können. Sie freuen sich darauf», sagt Fischer.

In den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass Tévez bald nicht mehr für Shenhua spielen werde, sondern zurück zu seinem ehemaligen Club Boca Juniors wechsle. Dies hat Shanghai Shenhua jedoch kürzlich dementiert, wie das Portal «goal.com» berichtet.

Tévez zu dick, FCL-Profis zu muskulös?

In Sachen Fitness werden die Luzerner dem Argentinier mit ziemlicher Sicherheit überlegen sein: Kürzlich warfen ihm die chinesischen Clubbosse vor, er habe zu viel Speck auf den Rippen und solle Diät halten. Umgekehrt beim FCL. Dort monierte Ex-FCL-Profi Tomislav Puljic vor Weihnachten, dass sich die Luzerner Fussballer langsam in Bodybuilder verwandeln würden, da sie zu viel Gewichte stemmten.

Kein Sex, kein Ausgang, kein freier Tag

Malochen und ihre Körper weiter stählen werden die FCL-Spieler sicher auch in Marbella. Ablenkung gibt es nicht. Die Spielerfrauen bleiben zu Hause, Ausgang oder freie Tage gibt es auch nicht. «Es ist ein Trainings- und kein Ferienlager», stellt Fischer klar. Und bevor es losgeht, müssen die Profis auf die Waage – Coach Babbel will wissen, ob über die Festtage der Völlerei gefrönt oder ein profihaftes Leben geführt wurde. Zweimal täglich gibt es in Spanien Trainingseinheiten, dazwischen Video-Analysen, Einzelgespräche, Massagen und auch Medientraining. «Vor allem die jungen Spieler möchten wir schulen für den Umgang mit Medien. Sie sollen aber keine Floskeln auswendig lernen. Es geht darum, dass sie authentisch auftreten.»

Kurz und knackig soll es sein

Das Trainingslager aus Spargründen abzusagen, stand übrigens nie zur Debatte, wie Fischer auf Anfrage weiter sagte. Aber: «Der FC Wil zum Beispiel war einmal drei Wochen im Trainingslager. Das können und wollen wir uns nicht leisten. Darum gehen wir extra nur sieben Tage, die wir optimal nutzen wollen.»

(mme)