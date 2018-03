Hotelier geht vom Weissen Rössl zum Minigolf

Oliver Trutmann ist als Sohn einer Hotelier- und Fischerfamilie in Küssnacht aufgewachsen. Der heute 46-Jährige trat in die Fussstapfen seiner Eltern und studierte zunächst an der Belvoirpark Hotelfachschule in Zürich. Dort lernte er Gudrun Peter kennen. Sie ist das älteste Kind der Familie Peter, die seit fünf Generationen das legendäre Weisse Rössl am Wolfgangsee führt. Trutmann war der designierte Nachfolger seiner Eltern im Hotel Seehof in Küssnacht, die in sechster Generation Hotels betrieben.

Doch es kam anders: Nach dem Studienabschluss entschied sich Trutmann der Liebe wegen nach Österreich zu ziehen und im Weissen Rössl gemeinsam mit Peter zu arbeiten. Die Jahre vergingen, und so führte Trutmann mit seiner Frau das Romantik-Hotel in unserem Nachbarland, das durch die Operette «Im weissen Rössl» von Ralph Benatzky und deren Verfilmung mit Peter Alexander international bekannt wurde. Das Hotel diente im Film als Kulisse.

Zuerst wollte Trutmann die Branche wechseln

Privat blieb für das Paar das Happy End allerdings aus. Peter und Trutmann, die Eltern von drei Töchtern sind, trennten sich und darum zog Trutmann zurück zu seinen Wurzeln. Nun wird er ab Karfreitag den Betrieb der Minigolf-Anlage und die Bootsvermietung in Küssnacht übernehmen. «Zuerst wollte ich die Branche wechseln, weil das Tourismusgewerbe nur schwer mit der Rolle als Vater vereinbar ist», sagt Trutmann. Dann habe er aber das Stelleninserat gesehen, und sich bei Hohlgass Land Tourismus beworben.

Nun freut er sich auf den Neustart: «Ich möchte die Anlage zum Treffpunkt der Küssnachter machen.» Grosse Veränderungen im kleinen Bijou kann er zu Beginn nicht vornehmen. Trutmann: «Ideen und Fantasien sind aber vorhanden.» Damit dürfte er auf offene Ohren stossen, wie Roger Fischer, Präsident des Vereins Hohlgass Land Tourismus sagt: «Trutmann soll eine Plattform erhalten, um neue Ideen umzusetzen.»