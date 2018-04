Erdbeben-Hunde suchten in Luzern Verschüttete

Der Verein für Such- und Rettungshunde, genannt Redog, führt regelmässig Eignungstests durch. So auch am Samstag beim Schulhaus Staffeln in Luzern.

Redog bildet Suchhunde-Teams aus, die bei einer Katastrophe verschüttete Personen suchen. Sollen sie dereinst im Ernstfall Menschen aufspüren, stehen ihnen zahlreiche Prüfungen bevor. Einer davon ist der Eignungstest, der am Samstag in Luzern stattfand.



Als erstes lernen die Hunde das Suchen und Alarm schlagen. In eine kleine Holzkiste wird dafür Futter gelegt. Findet der Hund dieses auf Anhieb, wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. So wird ein Schieber an der Holzkiste angebracht, durch den er an das Futter gelangen muss. Danach wird das Futter durch eine Person ersetzt. Im letzten Übungsakt geht es in die Trümmer. Spürt der Hund die Person auf, fängt er an zu scharren und zu bellen.

Hund von mittlerer Grösse mit Suchtrieb

Nicht alle Hunde sind als Rettungshunde geeignet. «Der Hund sollte eine mittlere Grösse haben», sagt Hundeführer Bruno Maurer. Am besten eignen sich Labradore und Golden Retriever, sowie Appenzeller oder Entlebucher. «Einen hohen Suchtrieb und Freude an fremden Leuten muss ein Rettungshund zwingend mitbringen», sagt Maurer.

Eingesetzt werden solche Hunde bei Naturkatastrophen. In der Schweiz sind dies Erdbeben, Erdrutsche oder Steinschläge. «Im Ausland kann dies auch bei einem Tsunami der Fall sein», sagt Maurer. Bei der Prüfung werden die Spürhunde von zwei Begutachtern bewertet. Dabei wird auf den Suchtrieb, das taktische Verständnis und das Alarmieren geachtet.

«Man sieht Leichen und Kinderschuhe in Trümmern»

Auch der Hundeführer muss einige Voraussetzungen mitbringen. «Er muss teamfähig sein, eine gewisse Härte haben, auf den Trümmern beweglich sein und er muss regelmässig trainieren», sagt Bruno Maurer, der fast jede Woche übt. «Man muss auch nervenstark und belastbar sein», so der Hundeführer, der seit 40 Jahren Verschüttete aufspürt.

Auf Beispiele angesprochen, sagt er: «Man sieht Leichen und Leichenteile, dies muss man verarbeiten können. Du siehst das Elend, du siehst in den Trümmern Kinderschuhe. Und dies sind schon Sachen, die aufreibend sind.»

Insgesamt nahmen 16 Teams aus zwölf Schweizer Regionalgruppen teil. «Davon haben 12 Teams die Prüfung bestanden», sagt Barbara Bühler. «Die Ergebnisse können vom Gelände, dem Wetter oder der Tagesform abhängig sein.» Bevor die Teams dereinst in den Einsatz dürfen, müssen sie noch einen zweitägigen Test inklusive Nachtübung absolvieren.

