Dessous-Kette zieht an beste Lage in der Altstadt

Das Haus an der Weggisgasse 17 liegt an bester Lage in der Luzerner Altstadt. Seit Jahrzehnten betrieb die Mode Kofler AG an dieser Adresse eine Filiale, die erst vor ein paar Tagen geschlossen wurde. Auch künftig sollen dort wieder Textilien verkauft werden: Das niederländische Bekleidungsunternehmen Hunkemöller, das auf Dessous und Lingerie spezialisiert ist, will dort in den nächsten Monaten ein Geschäft eröffnen.

Eröffnungstermin steht noch in den Sternen

Dies erstaunt, denn Hunkemöller eröffnete erst am 8. November 2017 in der Mall of Switzerland in Ebikon ein Geschäft, das bekanntlich in kurzer Zeit von Luzern aus erreicht werden kann. Eine Sprecherin in Deutschland liess auf Anfrage ausrichten: «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen keine Aussagen zu der Neueröffnung in Luzern geben, da die genauen Details noch nicht feststehen. Auch das offizielle Eröffnungsdatum haben wir noch nicht fix gesetzt.» Ein Baugesuch wurde bei der Stadt Luzern noch nicht eingereicht. Markus Hofmann, Bereichsleiter Baugesuche, bestätigt aber, dass man in Kontakt stehe mit Vertretern von Hunkemöller.

Hunkemöller will in der Schweiz massiv wachsen

Hunkemöller kündigte vor mehreren Monaten an, dass man in die Schweiz expandieren will. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtete, geht man bei Hunkemöller von einem Potential in der Schweiz von 40 bis 50 Standorten in Einkaufsmeilen und Shoppingcentern aus.

Hunkemöller wurde 1886 in Amsterdam gegründet und war damals auf die Korsett-Herstellung spezialisiert. Heute betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben 800 Geschäfte und beschäftigt 4000 Mitarbeiter. Verkaufsgeschäfte gibt es in Europa, Asien, im Nahen Osten, Nordafrika und den Kleinen Antillen. In der Schweiz sind die Produkte auch online erhältlich.